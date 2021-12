Después de 13 años guardados herméticamente, los enseres de Rocío Jurado han visto la luz. Un total de 18 contenedores, trasladados en 3 camiones, se han llevado los muebles, cuadros, fotografías, vestidos, documentos y recuerdos de la cantante desde el almacén en el que se encontraban, en Guadalix de la Sierra, hasta un polígono en Boadilla del Monte. Todo ha sucedido por expreso deseo de su hija mayor, Rocío Carrasco, cuya decisión de mostrar a la audiencia de Telecinco el proceso ha disgustado a su hermana Gloria Camila.

La hija de la cantante no se ha cortado un pelo a la hora de describir la actitud de su hermana. Desde el plató de ‘Ya son las ocho’, donde trabaja, no ha dudado en responder de manera tajante a las críticas que ha recibido por no haber querido estar en el especial ‘El último viaje de Rocío Jurado’. Rociíto le envió una invitación escrita, pero ella declinó la propuesta. Su compañero de cadena Joaquín Prat ha estallado contra ella y contra Rosa Benito por querer cobrar por asistir al tributo. «Aquí la única que está cobrando por esto es Rocío Carrasco», ha espetado la hija de Ortega Cano en el programa de Sonsoles Ónega.

Asimismo, ha reprochado a Rocío Carrasco que haya desempolvado el legado de su madre por dinero. Y ha recordado que ella, con el apoyo de familiares como sus tíos Rosa Benito o Amador Mohedano, han costeado de su bolsillo los homenajes que se han celebrado en memoria de ‘la más grande’. Algo que han hecho para que se hagan cosas «bonitas» y para lo que no han contado nunca con el apoyo de Rocío Carrasco.

Sus palabras coinciden casi de manera milimétrica con las que ha pronunciado su tío Amador. «A la familia nuestra no nos hace falta que nos ofrezcan dinero para estar en un homenaje a Rocío Jurado», ha expresado el que fuera mánager de la gaditana. «Ella nos ha marcado para los restos. Quiero dar las gracias a todos los colaboradores que han estado, a los invitados, a los cantantes. Hay mucho más. ¿eh? ¡Hay mucho más!», manifestaba.

Sonsoles Ónega defiende a Gloria Camila: «Respeto»

Rosa Benito, por su parte, no ha podido reprimir las lágrimas. «Me emociono de ver tantas imágenes que la mayoría las he visto yo con ella. No ha sido nada fácil. Hemos trabajado muchísimo», admitía. También ha negado la versión que ha ofrecido su sobrina sobre la pulsera que heredó de su madre tras su muerte.

Por último, Sonsoles Ónega ha lanzado un alegato a favor de Gloria Camila. Fue breve, pero lo suficientemente preciso: «Respeto para Gloria Camila Ortega Mohedano, que solo contiene verdad».