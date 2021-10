El italiano asegura que no entiende la actitud de la exazafata y la acusa de hacer una estrategia para ganarse a los «gianmarquistas».

La entrada de Adara Molinero a ‘Secret Story’ ha supuesto una auténtica revolución dentro de la casa más vigilada de la televisión. En su primer día, la última ganadora de ‘GH VIP’ se tuvo que ver las caras con Luca Onestini, su excuñado, con el que aprovechó la ocasión para acercar posturas. A lo largo de las últimas horas, para sorpresa de muchos, los dos concursantes se han mostrado más unidos que nunca. Un acercamiento que Gianmarco Onestini no ha llegado a comprender y ha acusado a su ex de seguir una estrategia para engañar a sus seguidores.

Adara Molinero hablaba con Cristina Porta y le confesaba que Luca Onestini le caía «súper bien», algo que no se esperaba antes de entrar a ‘Secret Story’ debido al pasado que esta mantenía con su hermano. De la misma forma, el italiano ha dejado claro que no quiere tener ningún tipo de guerra con al exazafata puesto que prefiere quedarse con todo lo bueno que ha vivido con el concursante de ‘Supervivientes’.

«Nunca he tenido una guerra con Adara porque no es mi historia. He hablado de esto (su separación) cuando Gianmarco estaba en el concurso, después es mejor que ellos hablen directamente porque no es mi historia. Hemos empezado esta aventura como compañeros de una manera civil y adulta. Le he dicho todo lo que pensaba y me quedo con lo positivo», argumentaba el italiano este domingo durante el debate presentado por Jordi González.

Sin embargo, la buena sintonía que existe entre ambos concursantes le ha pillado por sorpresa a Gianmarco Onesti puesto que no alcanza a entenderlo y cree que se trata de una mera estrategia por parte de Adara Molinero. «No me creo que antes de saber que era concursante estuviese atacándome y ahora que lo es diga cosas buenas, es una estrategia», opinaba el italiano y dejaba claro que su expareja buscaba ganarse el favor de todos sus seguidores para llegar lo más lejos posible dentro del concurso.

Lo que está claro es que desde que Adara Molinero entrara en ‘Secret Story’ parece haber olvidado sus desavenencias con Gianmarco Onestini y no ha dudado en dedicarle bonita preguntas. Hace unos días, durante la gala del pasado jueves, la concursante y el italiano compartían piropos y halagos. La que fuera azafata de vuelo insistía en que Gianmarco le parecía más guapo que su hermano. Por su parte, el italiano aseguraba que de todas la chicas que estaban dentro de la casa, Adara era la más guapa.

En su entrada al concurso, Adara Molinero entraba en cólera después de escuchar a Gianmarco decir que le había aplastado el corazón. Algo que no se tomó muy bien y no dudó en contestarle: «Cogió sus maletitas y se fue a Italia durante una pandemia y me dejó sola». El italiano negaba que las cosas sucedieran de ese modo: «Tú me traicionaste con otra persona y luché hasta la muerte por nuestra relación. Si yo tengo una pareja la respeto, la amo y soy fiel a esa persona hasta la muerte. El tema está cerrado». «Te tenía que haber puesto unos cuernos como un castillo para que por lo menos lo que dices fuera verdad», apuntaba Adara, negando de manera rotunda todas las afirmaciones de su expareja, al que conoció precisamente en la casa de Guadalix de la Sierra. «Solo viniste a trabajar, los dos hacéis lo mismo: engañar a las mujeres», le lanzaba.

Adara explica los motivos de su ruptura con Rodri Fuertes

Adara Molinero se ha abierto en canal con Cristina Porta y Luca Onestini y no ha dudado en hablar abiertamente de los motivos de su ruptura con Rodri Fuertes. «¿Te imaginas que salgo yo y Rodri ha conocido a alguien? Le echo de menos», confesaba la exazafata. Tras esto, la exgran hermana ha asegurado que su expareja está obsesionado con su imagen y reconocía que él no estaba preparado para vivir juntos. Aún así, Adara Molinero no está preparada para pasar página y solo el tiempo dirá si la joven volverá a darle una nueva oportunidad al amor.