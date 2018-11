El domingo acabó muy calentito en el plató del ‘DBT’ de GH VIP por culpa de un combativo Hugo Castejón. El músico, relacionado sentimentalmente con Miriam Saavedra, hizo una encendida una vez más una encendida defensa de la concursante que no sentó nada bien al resto de contertulios del programa, en especial a Sandra Barneda. Hugo comenzó su alegato salvaguardando a la peruana y cargando la responsabilidad sobre su máxima enemiga, Mónica Hoyos: “Mónica tiene una obsesión total con Miriam. Ella le tacha de no tener trayectoria profesional, pero yo a ella no la he visto en una actuación en la Gran Vía de máximo público. Miriam insulta de manera más inocente, pero los de Mónica son bastante más graves, refiriéndose a su origen…” “¡Las dos!”, le interrumpe Belén Esteban.

15 Hugo Castejón volvió a defender a Miriam Saavedra El músico considera que Mónica Hoyos ataca a su compatriota en términos racistas. 14 Algo que no sentó muy bien a Barneda “Ay Hugo, por favor…”. 13 Barneda, al ataque La presentadora enumeró los insultos que se profieren ambas: “Se han dicho arpía, venenosa, petarda, buscavidas…”. 12 Hugo Castejón, ¿demagogo? “De verdad, no seamos demagogos, las dos han estado falta”. 11 Se defiende “No es lo mismo Sandra, una cosa es eso y otra es insinuar cosas de cómo Miriam llegó de Perú a España”. 10 Ángel Garó no daba crédito 9 Verdeliss, concentrada en lo que se decía de su amiga Miriam 8 Javier Tudela reía mientras escuchaba a Hugo 7 Barneda no aguanta más “Mira chico, me desesperas porque sabes qué pasa, que sabes que tienes el apoyo de las redes. Pero me parece muy mal que no comentes lo que se ha dicho en el vídeo en el que se ve todo”, se quejaba. 6 Rapapolvo al canto “Me parece muy grave que te metas por tercera vez en este tema. Este país es un país que ha aceptado a la gente de fuera y no consiento que se juegue con eso, solo para incendiar las redes. En este programa hoy no ha salido ningún vídeo de Mónica diciendo ‘vete a Perú’, así que no lo hagas más grande, Hugo”. 5 Combativo “Lo que Mónica ha dicho que como Miriam se hizo la vida para llegar a España de una manera de dudosa reputación y ya lo hizo fuera”. 4 Belén no se calló Belén no podía más y se quejó del comportamiento de Hugo Castejón: “Qué pesado es, de verdad, ya cansas, no me jodas, tronco”. 3 Sofía también le reprendió Sofía Suescun también le riñe: “Es el único argumento que tienes para defender a Miriam”. 2 No había manera Ante la imposibilidad de que Hugo Castejón diese su brazo a torcer, Sandra Barneda finalizó diciéndole: “Espero que te des cuenta de lo peligroso que es a lo que estás jugando”. 1 La bomba de la semana Por otro lado, la casa está que arde después de que Miriam Saavedra asegurase que Makoke tuvo algo con Carlos Lozano mientras estaba saliendo con Kiko Matamoros.

Más contenido .....