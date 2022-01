Desde que se destapara su relación con Antonio David Flores, el nombre de Marta Riesco da cada vez más que hablar. Hace 24 horas, Anabel Pantoja recordaba en su regreso al programa cómo vio de manera casual el tórrido encuentro sexual entre la colaboradora y otra mujer en Cantora durante la Nochevieja de 2019. Este martes, Gema López ha revelado informaciones que ha recibido de su compañera de Mediaset, con la que ha llegado a hablar personalmente sobre el momento que atraviesa.

«No entiende cómo no se la llama más»

«El día ayer fue complicado para Marta», ha arrancado diciendo la madrileña. «Me cuenta que ella quiere seguir siendo periodista, que lo está pasando fatal, que ella quiere estar detrás de todo esto. Yo le digo a la cara: ‘Creo que estás encantada con lo que te está ocurriendo’. Yo luego me vengo al programa y esta mañana me entero que Marta, que quiere seguir siendo periodista y que quiere estar alejada de todo esto y que no quiere estar en el centro, no entiende cómo no se la llama mas días porque ella es protagonista de las todas las historias que se están contando».

Ese protagonismo al que hace referencia Gema López ha provocado que la reportera no haya ido a trabajar, agobiada por la presión. Pero, lejos de los que pueda parecer, no lleva mal estar en el foco mediático. Lleva peor que no cuenten con ella cada día para comentar las noticias de las que ella misma forma parte: aquellas relacionadas con la nueva vida de Antonio David y Olga Moreno, así como las consecuencias de la ruptura en personas como Rocío Flores o su hermano David.

«Cree que está desperdiciada y que se merece una sección»

«Digo, yo: Si yo vengo de periodista porque lo que quiero es mantenerme al margen y me levanto a las cinco de la mañana agotada y hago reportajes y hago directos. ¿Por qué quiero ir a un plató a hablar de este tema?», proseguía contando Gema López. «Entiendo que todos queremos trabajar más y venir más. Pero una cosa es venir como periodista y otra es querer venir porque te consideras la protagonista. Hasta el punto que ella cree que está desperdiciada y que este es su momento profesional. Cree incluso que merece una sección».

«¿Cree que su mejor momento profesional es estar liada con el penas?», comentaba Jorge Javier Vázquez, en tono irónico. «Hay más. Dentro de las peticiones que ha hecho. Dentro de las peticiones que ha hecho porque sabe que ahora es protagonista y que su imagen es importante, ha solicitado que ni una sola imagen sea de antes de operarse la nariz«, proseguía Gema López. «Mira que yo soy coqueta y que me gusta salir bien, ¿pero en un momento de máxima preocupación lo que quieres es hacer más platós? Cuando ella me encuentra en el pasillo, le dije mi opinión. A quien le beneficia esto es a ti».

Incluso ha desvelado que «Marta Riesco le cuenta a alguien que Antonio David le ha pagado tres meses de alquiler del tirón». El presentador ha sacado punta a este hecho, lanzando una nueva pulla contra el malagueño, al que ha calificado de ser un «penas» y un «miserable». El de Badalona se ha mostrado incisivo con la actitud de su excompañero: «Tiene a Olga pasando hambre en ‘Supervivientes’, a la niña trabajando en televisión… y le paga el alquiler a Marta Riesco. ¿Cómo se te queda el cuerpo?», zanjaba.

