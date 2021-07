La hija de Rocío Jurado se ha derrumbado ante los comentarios de la colaboradora, que ha cuestionado el testimonio que dio sobre su hija en el documental.

En su debut como defensora del pueblo en ‘Sálvame’ Rocío Carrasco ha tenido la oportunidad de ajustar cuentas con Gema López. La colaboradora ha asegurado que la hija de Rocío Jurado ha aceptado trabajar en televisión por dinero. También ha cuestionado los motivos por los que ha contado su verdad en su documental, aunque para ello haya expuesto a sus hijos ante la presión mediática.

La periodista ha expresado su opinión sobre el testimonio de Carrasco en su docuserie al hablar de la paliza que le propinó su hija cuando tenía 15 años. «La línea que yo he seguido durante los tres meses ha sido la misma. No pongo en duda la documentación que has presentado. Hay una parte que no me ha cuadrado y me alegra que estés aquí para hablarlo… ¿Has caído en el daño lateral que se estaba produciendo? Escuchar a una madre dar detalles como los que has dado…», contaba.

Gema López, a Rocío Carrasco: «En los aspectos relativos a los sucesos que pasaron con tu hija, no los entiendo»

«He dado los necesarios para que se entendiera la historia», respondía Rocío Carrasco. «Esa es la parte que yo no comparto contigo», explicaba Gema. «Tenías todo el derecho de contar tu verdad. Había muchísimas lagunas por tu silencio, pero en los aspectos relativos a los sucesos que pasaron con tu hija, no los entiendo. Entiendo que te produjeron un dolor infinito. Mi pregunta es: ¿Has caído en el dolor que ibas a provocarle a ella oírte contar eso?».

La hija de Rocío Jurado le contestaba: «Es mucho más complicado que todo eso». Y dejaba claro que ella no ha contado «una verdad mía», si no «la verdad de una sentencia judicial». Gema López se reafirmaba: «Insisto. En el tema de tu hija. Es la parte que yo no comparto. Cuando oía decir una paliza es una paliza. Pero no es lo mismo que una paliza la cuente yo a que la cuentes tú. El daño que provocas tú a esa persona a la que creo que adoras no es el dolor que puedo provocar yo… La gran mayoría de los que estamos aquí en ese tema hemos sido pulcros. Quien no lo ha sido ya te has encargado de señalarlos y me parece súper correcto. Pero como espectadora eso me ha provocado cierto rechazo porque creo que no hay que caer en ciertos detalles».

El reproche de la periodista: «Tu verdad prevalecía por encima de lo que eso pudiese suponer a otra persona»

La conversación se intensificaba por momentos. «Tu verdad prevalecía por encima de lo que eso pudiese suponer a otra persona. Esa verdad estaba ocasionando un daño», le espetaba Gema a Rocío. «Mayor daño que el que yo he sufrido sin que esa verdad saliera y 20 años atrás… no lo ha pasado nadie. Esa verdad es la verdad. Y no es la verdad de Rocío Carrasco. Es la verdad de una sentencia judicial. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?», destacaba la nueva defensora del espectador de ‘Sálvame’.

«¿Te has parado a pensar en el daño que estabas haciendo? Me refiero a los aspectos en durante estos tres meses yo no he entendido», añadía Gema. «¿Cuando tú cuentas ese episodio concreto de tu hija reparas en el daño, la mochila y la puerta que dejas abierta?». Carrasco le replicaba: «Yo no dejo ningún daño. Estoy contando una realidad necesaria para que se entienda una situación injusta durante muchísimo tiempo. Y esa es su obra maestra. Y sin explicar eso, que es lo más horroroso que le puede pasar a alguien, esa historia no se entiende».

«El problema es tuyo, no mío. El dolor es tuyo, no mío. Yo e voy a mi casa y no es mi vida», comentaba la periodista. «Que nunca te veas en esa tesitura», le ha deseado Rocío Carrasco. Nada de lo que su nueva compañera decía la hacía cambiar de opinión: «Ella para contar su verdad ha antepuesto su verdad al daño colateral. Es la opinión que yo tengo». La ex de Antonio David Flores se defendía: «Eso no es cierto. Sé lo que estoy haciendo. Estoy en tratamiento desde el año 2011, muy a mi pesar. Hoy por hoy estoy aquí», señalaba. «Es que yo no te estoy preguntando por ti», insistía Gema.

«Hasta que ella no esté recuperada no se puede hablar de la otra parte», comentaba Jorge Javier Vázquez. «Yo hago lo que debo hacer para estar bien. Los pasos que he dado eran los pasos necesarios para poder vivir. No estoy hablando de temas banales. Estoy hablando de pasos que he dado para poder vivir y dejar de malvivir», confesaba Rocío. El presentador volvía a intervenir en la conversación para defender al nuevo fichaje del programa: «Cosa distinta es que Rocío Carrasco hubiera hecho esto con ánimo de venganza».

«A la primera que le duele contarlo es a mí y ver lo que veo es a mí. No hay nadie más a la que le pueda doler más que mí. No se puede pensar lo contrario. He dado los pasos necesarios para poder seguir viviendo», revelaba la hija de la chipionera. Gema seguía firme en su discurso: «Esa venda se le ha quitado mediáticamente y con un altavoz enorme». El cara a cara entre ambas arrancaba las lágrimas en Rocío Carrasco, quien concluía: «¿No crees que me hubiera gustado hacerlo de otra forma? Me hubiera encantado que la venda no existiera y que nada de esto se hubiera producido. Pero las cosas son como son. ¿Lo has entendido?». Gema finiquitaba la conversación con un «hay cosas que cuesta encajar». Jorge Javier ponía la puntilla lanzando una pregunta a Carrasco: «¿Tú estás segura de que quieres volver a esto?».

Otro de los temas que Gema López y Rocío Carrasco abordaron en su cara a cara fueron los motivos por los que esta se ha incorporado a la plantilla de ‘Sálvame’. «Es el sitio donde pagan, por eso viene Rocío Carrasco», ha contado la colaboradora. «Es el mismo argumento cuando se contrató a Isabel Pantoja, a Carmen Borrego. Sí, yo trabajo por dinero, pero no he tenido que aguantar cosas en el plató como que me digan «mala madre».

«¿Crees que estoy aquí por dinero?», le preguntaba la hija de Rocío Jurado. Gema no se ha retractado: “Sí, lo creo. Por dinero estás trabajando como estoy trabajando yo. Sí creo que estás por dinero, como estoy yo. La diferencia es que aquí se ha hablado por tu vida… Si, estás por dinero. Y estás en un sitio donde se te va a cuidar. Si fuera gratis no estarías. Estoy siendo muy clara. Está solo por dinero y está en un sitio donde se la ha vejado y donde se la ha vilipendiado». Carrasco aclaraba: “Trabajar por dinero no significa que se esté haciendo solo por eso”.