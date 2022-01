La noticia del idilio entre Marta Riesco y Antonio David Flores ha revolucionado no solo al mundo del corazón. También a media plantilla de Mediaset. Los compañeros de la reportera y el que fuera marido de Rocío Carrasco no han dejado de comentar todo lo que rodea a este romance con el que el matrimonio del malagueño y Olga Moreno ha dejado de tener viso alguno de reconciliación.

«No solo la veo enamorada, sino que la veo disfrutando del momento»

Son muchos los colaboradores de Telecinco que se han pronunciado sobre el affaire entre la periodista y el ex guardia civil. Una de las personas más críticas con ambos ha sido Gema López. La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha mostrado muy tajante con su compañera de cadena, a la que critica por hacer un doble juego. «Si yo me dedico a trabajar, me dedico a trabajar. Y si yo no quiero que se sepa de mi vida privada, este con Antonio David o con el Príncipe de Asturias no se entera nadie y no contesto. Con decir ‘chicos, no voy a contestar’, ya está. Pero yo la veo muy cómoda en el nuevo papel que tiene. La veo muy cómoda, la veo sonriente. Y no solo la veo enamorada, sino que la veo disfrutando del momento», ha sentenciado.

«Me hago una pregunta. Ella dice ‘mi relación con Antonio David comienza cuando él se separa’. ¿A quién beneficiaba entonces que se comunicase y se filtrase el tema de la separación? Segunda historia: Marta quería que esta historia se normalizase. Por lo ranto, ¿a quién le interesa que se filtren las imágenes de Antonio David entrando u saliendo?», ha destacado. «Con esto no estoy diciendo que haya sido ella por que no tengo ninguna prueba, pero las casualidades no existen. Siempre me pregunto: ¿Quién gana y quién pierde en esta historia?».

Para Gema López, si alguien esta siendo beneficiada de esta nueva situación es Marta Riesco. «Creo que ella está ganando. Creo que Antonio David está siendo un cobarde y está dejando que a las tres mujeres dar la cara: a Olga, que se lo está comiendo en la puerta de su casa; a su hija, que no es suyo este tema y está dando la cara; y a Marta, que está dando la cara y es la única que está disfrutando de dar a cara. Son las tres quienes están dando la cara», ha manifestado.

Gema López: «Antonio David es un cobarde»

Incluso le ha planteado sus dudas a Kiko Matamoros, amigo del andaluz: «Si no se llega a filtrar la noticia de la separación, ¿el se hubiese separado?». Insiste en que Antonio David «es un cobarde», aunque su compañero ha salido en su defensa: «Él ha sido honesto porque ha hecho público que estaban viviendo vidas separadas». La colaboradora se plantea muchas interrogantes. «¿Alguien estaba interesado en forzar esa máquina?» es una de ellas.

Fue el pasado 13 de enero cuando Antonio David emitió un comunicado para confirmar su historia con Marta Riesco. «Hace algún tiempo dije que no volvería a hablar sobre mi vida privada y he intentado mantenerlo hasta ahora que me veo obligado a dar una serie de explicaciones. No por mí, sino por otras personas que pueden verse perjudicadas por la información que se ha dado hoy. Así que voy hacer una excepción. Quiero empezar diciendo que Olga es una mujer extraordinaria, una madre excepcional y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado caminos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo», ha arrancado diciendo.

Antonio David: «Estoy rehaciendo mi vida»

«Decir también que quiero que dejéis a mi hija Rocío al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que solo me concierte a mí. Y ahora sí, es el momento de hablar sobre mí», prosigue en su misiva. «Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación».

Por último, pide respeto: «En la medida de lo posible, me gustaría que se nos respetase a todos y que no se publiquen o se difundan informaciones malintencionadas con el propósito de hacer daño y de intentar desestabilizar a una familia. Familia que somos y seremos. Gracias a todos los mensajes de apoyo. Estas son las únicas palabras que voy a decir al respecto. Antonio David Flores».

