Pablo Motos ha recibido una sorpresa que no esperaba en ‘El Hormiguero’. Uno de sus invitados virtuales, al que ha entrevistado por videoconferencia, era Florentino Fernández. El humorista, desde su casa, ha hecho alarde de su sentido del humor. Y ha obsequiado al presentador con unas imágenes rescatadas del baúl de los recuerdos.

El presentador comenzaba el programa dando consejos para mantenerse en forma. «Me llaman amigos que no han hecho ejercicio nunca, preocupados porque se encuentran mal. Todos preguntan lo mismo: ¿Qué hago? Y a todos les digo lo mismo: tienes que moverte sin lesionarte, porque no tienes el cuerpo fuerte, que es algo que podemos cambiar después del confinamiento. Es importante moverse sin hacerse daño. Mucha gente que se ha puesto hacer deporte y no ha hecho deporte en la vida. Hay que empezar poco a poco», aclaraba.

Motos proseguía: «Os voy a a demostrar lo débiles que estamos por no movernos y en general por no hacer deporte«. Motos se sentaba de cuclillas en el plató. «Esta es la postura normal de descanso de un ser humano antes de que se hiciesen las sillas», especificaba. «Los seres humanos descansábamos así antes de que nos sentáramos en sillas. De hecho, en la India y en China la gente cuando descansa se pone en esta postura. Y puede».

Las clases de yoga televisadas de Motos

Acompañado de Luis Piedrahita y Marron ha realizado unos ejercicios prácticos para fortalecer. Posturas de yoga que ayudan a mejorar la musculatura «de la parte de debajo de la espalda, el ‘riñonal’. La idea es mover la columna. Si mueves la columna estás fuerte y si no la fortaleces acabas caminando así (cojeando»», añadía. Así ha ayudado a la audiencia a saber «cómo mover la columna para estar jóvenes y fuertes. El yoga te quita las penas».

Los informativos de Flo

La gran sorpresa de la noche llegaría cuando tocó el turno de entrevistar a Florentino Fernández. El humorista y actor mostraba a la audiencia los resultados de sus pinitos en la cocina: galletas, un bizcocho de chocolate con una pinta estupenda y hasta una tarta de zanahoria. «Las galletas son las favoritas de mi hijo, que es un señor al que no veo nunca y que sale de vez en cuando a por comida», decía.

A pesar de su dieta, rica en bollería casera, Flo ha perdido peso en estas casi siete semanas de confinamiento. «He adelgazado dos lonchas. Suena a poco, pero tened en cuenta que tengo una masa que genero gravedad. Para mí es mucho perder 400 grados mantenidos desde el primer día de confinamiento. Estoy súper contento», admitía.

El presentador mostraba a la audiencia uno de los videos que Flo ha publicado en sus redes sociales y que se ha convertido en viral. Un particular informativo realizado en el interior de su vivienda. «Me encantan los telediarios que te montas en casa», ha confesado Motos.

Las fotos de juventud de Pablo Motos

En su conversación con Flo, éste ha recordado que conoce a Motos desde hace más de 20 años. Por eso ha sorprendido al presentador con unas fotos que éste no se esperaba. «Tengo unas imágenes tuyas que deberías de pagar para que no se vieran«, explicaba. Instantáneas de hace 20 años, cuando ambos trabajaban juntos en la obra de teatro «5hombres.com»Un lozano y sonriente Motos en sus tiempos mozos. En aquel montaje, Motos era guionista. «Este vídeo es, concretamente, del 29 de septiembre del año 2000 y me metí con la cámara al despacho de guionistas», señalaba.

Al ver las imágenes, Motos bromeaba con su aspecto, así como con su ‘look’ capilar. Porque su cabellera parecía algo más frondosa. «Creo que tengo más pelo ahora. ¿Soy al único viejo que le sale pelo?, decía, entre risas.

Las imágenes de Luis Piedrahita que atesoraba Flo

Flo también ha enseñado fotos de un jovencísimo Luis Piedrahita, que ha comentado: «Para que luego digan que jóvenes estábamos mejor». También recordaba que «era el año 2000 y pagabais en pesetas».

Más adelante entrevistaría a Paco León y su hermana, María León, que hablaron de cómo llevan sus respectivos confinamientos desde casa. El actor contaba con mucha gracia la vez que, estando en México, un terremoto lo pilló en el país azteca. «Se tambaleaba todo. Me caía. Me dio por ponerme un vaquero. Luego pensé: mejor un chándal. Estaba allí en calzoncillos».