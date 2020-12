‘La última cena’ vuelve a la parrilla con programas especiales en Nochebuena y Nochevieja. Así los promociona Jorge Javier Vázquez: cantando a viva voz en los spots de la cadena.

La audiencia de Mediaset, incluidos quienes escribimos estas líneas, llevamos días escuchando una y otra vez el nuevo ‘jingle’ de Telecinco: la pegadiza melodía de ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey cantada por Jorge Javier Vázquez para promocionar el regreso a la parrilla televisiva de ‘La última cena’.

La cadena prepara ya sendas ediciones especial del formato para Nochebuena y Nochevieja. Tras conocerse la participación de los equipos formados por Toñi Moreno y María del Monte y Paz Padilla y Santiago Segura en la noche del 24 de diciembre, quedaba por saber las dos parejas que harán lo propio el día 31. Antonio David Flores y Carlota Corredera serán cocineros en especial de Fin de Año, según ha confirmado YOTELE. Ambos miembros del ‘staff’ de ‘Sálvame’ participarán junto a Ágatha Ruiz de la Prada y Amador Mohedano.

Pero no son los concursantes confirmados los que han logrado impactar a los espectadores. Más bien ha sido un detalle anecdótico el que ha logrado dejar en ‘shock’ a los seguidores de los programas de Telecinco. El hecho de que Jorge Javier Vázquez se haya animado a cantar a pleno pulmón ha sido un verdadero impacto. Al menos, uno sonoro. Y tan desconcertante que no sobreviviría a la valoración de uno de los coaches de ‘La Voz’. Nadie cuestiona que el de Badalona tiene sobrado talento para ponerse al frente de cualquier programa de la pequeña pantalla, pero cuando se trata de dar el do de pecho lo cierto es que hace más alarde de voluntad que de talento.

«Vuelve ya la última cena / y no necesito más / Un menú de Nochebuena / y compara de gustar / Todo lo que quiero es cenar», dice Jorge Javier al tararear la canción del anuncio. Irrelevante resulta la letra cuando se escucha la esforzada afinación del presentador estrella de Mediaset. Es indiscutible que su timbre de voz resuena de manera contundente cada vez que se pone al frente de ‘Sálvame’, ‘Sábado Deluxe’, ‘Gran Hermano’, ‘Supervivientes’ o ‘La casa fuerte’. Pero cuando se pone a entonar una canción, lo que sale de su garganta no resulta tan placentero para os oídos. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Por qué no han sometido su voz a algún tipo de arreglo que mejore un poco sus carencias como cantante? Herramientas tan conocidas y casi mágicas como el ‘autotune’ (una especie de Photoshop del ámbito musical) brillan por su ausencia en la nueva y repetidísima promo de ‘La última cena’. ¿Por qué los encargados de producir los spots de la cadena le han hecho tan flaco favor al niño mimado de la casa?

Cabe recordar que ‘La última cena’ es un formato derivado del universo Sálvame, estrenado en mayo de 2020, en el que sus colaboradores de dicho espacio se fueron turnando para preparar diferentes menús en directo. En la primera entrega, los concursantes compitieron por parejas siendo cada semana una la anfitriona de Lydia lozano, Kiko Matamoros, Marta López, Alonso Caparrós, María Patiño, Mila Ximénez, Chelo García Cortés, Antonio Montero, dos chefs con Estrella Michelín (Sergi Arola y Begoña Rodrigo), así como Jorge Javier y Belén Esteban.

Una cosa está clara. A Jorge Javier no hay reto que se le ponga por delante. Y si tiene que hacer de solista, lo hace con mucho gusto. No hace mucho lo vimos lanzarse como intérprete musical en sus redes sociales, donde compartió un vídeo cantando ‘Yo quiero bailar’, un conocido éxito de principios de siglo de Sonia y Selena. Asimismo, en programas anteriores de ‘La última cena’ ha deleitado a la audiencia con shows musicales. En ellos ha entonado versiones de ‘Qué festín’, de la película ‘La bella y la bestia’ o ‘Dancing Queen’, una de las canciones más conocidas de Abba. Un divo de la canción vive en el interior de su alma y pide a gritos salir, ¿no les parece?