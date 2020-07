Malú vive, sin duda alguna, su momento más dulce. La artista está feliz con su pareja, Albert Rivera, con el que acaba de ser madre de su primer hijo. Lucía vino al mundo en el mes de junio y su nacimiento emocionó a sus progenitores, los cuales se encuentran encantados con su pequeña. No obstante, no es lo único que tienen que celebrar el político y la cantante, ya que la intérprete habría fichado con Antena 3 para volver de nuevo a la televisión.

La cantante volvería una vez más a ‘La Voz‘, talent show en el que trabajó en el pasado como jurado junto a otros artistas como, por ejemplo, David Bisbal. Según se ha revelado en el programa de radio RAC1, esta será la nueva oportunidad laboral de Malú, no obstante, todavía hay algunos puntos que están en aire. En un principio todo apunta a que el formato para el que la cadena ha contratado a Malú para el de anónimos, pero no hay nada confirmado de manera oficial. De este modo, Malú regresaría por la puerta grande a la televisión, pues el espacio cuenta con una gran audiencia, lo que sin duda es un valor seguro para ella.

A pesar de que en su momento se llegó a hablar de que su salida se debía a algunas desavenencias entre Bisbal y ella, ninguno de los entró a confirmar o desmentir estos rumores. Prefirieron optar por el silencio, una tónica que a buen seguro seguirán. No obstante, se desconocen cuáles son los compañeros con los que compartiría plató y, por ende, si la relación con ellos es positiva o negativa. Con quien sí coincidiría sería con Eva González, presentadora que está al frente del programa desde hace algún tiempo, pero quien no coincidió con Malú en el pasado. Y es que cuando la cantante estaba en ‘La Voz’ el conductor era Jesús Vázquez y no la guapísima sevillana.

Lo que está más que claro es que Malú vive un momento personal estupendo. Vivió la cuarentena estando embarazada, pero pronto dio a luz a su hija Lucía, siendo su bebé un auténtico ‘regalo’ tanto para ella como para su pareja, Albert Rivera. En los meses anteriores la artista había tenido que cancelar in extremis su gira musical debido a un problema de salud. Se lesionó un pie e incluso tuvo que operarse, un contratiempo que ella no esperaba y que le obligó a parar todos sus planes y carrera profesional.

Su ‘parón’ preocupó mucho a sus seguidores, quienes han permanecido muy pendientes de ella a lo largo de su recuperación así como de la evolución que iba logrando. A ellos se ha dirigido en multitud de ocasiones a través de sus redes sociales, con quienes conectaba de vez en cuando y a quienes tenía completamente actualizados.

Durante el confinamiento con el que también conectó fue con Pablo Motos en ‘El Hormiguero‘ cuando todavía estaba embarazada. En él desveló, en exclusiva, el sexo de su retoño, aunque en ese momento no tenían claro ni ella ni Albert todavía el nombre que le pondrían a su hija. Querían esperar a verla para decidirlo, una confesión que se sumó a otras que dio en el entrevista. Malú reveló que estaba llevando esa etapa muy bien, eso sí, se sentía muy hinchada y llegó a compararse con «Fiona de Shrek» entre carcajadas.