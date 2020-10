«Si yo hago las cosas mal, necesito que me las diga. Es muy complicado, le quiero y no quiero hacerle daño», ha admitido la de ‘La isla de las tentaciones’.

Este sábado, Christofer Guzmán se sentaba en ‘Sábado deluxe’ para aclarar en qué punto estaba su relación con Fani Carbajo. El chileno aseguraba que una parte de él sabía que estaba rota, aunque admitía que tomara la decisión que tomase, su pareja no iba a estar sola. Un día después, ha sido la de ‘Las islas de las tentaciones’ quien ha explicado cómo se encuentra y si le va a dar una nueva oportunidad al que, hasta ahora, es el amor de su vida.

Fani Carbajo está hecha un mar de dudas y reconoce aún no ha aclarado los sentimientos que tiene hacia Christofer. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha admitido que cuando regresó de República Dominicana no dudó en llamar a su pareja para aclarar todo lo que había sucedido en Villa Playa. Ahora, las cosas no van bien entre ellos puesto que hace unas semanas algo ha cambiado en la cabeza de la de Vallecas.

«Si yo hago las cosas mal, necesito que me las diga. Sé que soy un poco egoísta. Si estoy mal y le estoy llamando sé que de alguna manera él se puede equivocar conmigo. Es muy complicado, le quiero y no quiero hacerle daño», expresa al borde del llanto. Tras esto, Fani Carbajo ha reconocido que desde que grabaron el programa de ‘La isla de las tentaciones’ han pasado muchas cosas y ha tenido que hacer frente a todas las acusaciones vertidas por su familia a raíz de su participación en ‘Supervivientes’. «He tragado mucho, el daño que a mí me han hecho ha sido mucho, por parte de mi familia. Que no me siente a hablar o contestar no significa que en mi casa no haya llorado. Yo no le miento, le digo mis sentimientos», reconoce.

Fani no sabe qué decisión tomar con respecto a su relación porque no quiere tirar por la borda los ocho años de amor junto a Christofer. «Tirar la toalla después de lo que él ha hecho por mí es complicado. Me siento más fuera que dentro de esta relación. No quiero romperla para luego echarle de menos. No sé si le quiero como amigo o como pareja. Cuando me abraza no siento que sea un abrazo de amor, me encantaría sentirlo, pero no me puedo obligar y veo que sufre», asevera.

Fani necesita aclararse

Christofer confesó en ‘Sábado deluxe’ que llevaba una semana sin vivir en la casa que comparte con Fani. El chileno aseguró entonces que ha tomado esa decisión para que su pareja tenga tiempo para pensar sobre la relación que ambos mantienen. «Las cosas no están muy bien pero lo intentamos llevar lo mejor posible por lo que tenemos en común. Ella necesita espacio y aclararse. Desde que dejé mi trabajo porque no podía esconderme aunque yo quisiese, salí, empecé a hacer bolos. A la hora de hablar de este tema, de la intimidad, es un tema que me afecta, entiendo que es lo que le gusta a la gente, el trío, el morbo. A mí eso no me compensa, pero no deja de ser un trabajo para un común de nuestra familia», aseveraba.

Al igual que Fani, Christofer ha reconocido que hay diversos factores que han influido en el desgaste de su relación, aunque Rubén y el polígrafo que hicieron junto a él no ha sido uno de ellos. «Por lo que a mí me toca puedo cambiar, pero lo que no se puede cambiar son otros factores. Estoy convencido de que quiero cambiar. Ahora mismo está la puerta entreabierta. Si se cierra, aunque me duela, vamos a tener caminos separados pero pase lo que pase no está sola. No va a ser fácil. Las cosas no pintan bien. Ella también sufre y está mal. Yo le he preguntado que si a ella le compensa y su respuesta es no. Pero ahí está», relata.

Por otro lado, Christofer insiste en que siempre les han intentado separar, aunque admite que desde que volvieron de ‘La isla de las tentaciones’ están mejor que nunca, aunque ella está desbordada y tiene muchas cosas en las que pensar. «Lo que siento es que está muy perdida, está desbordada y no sabe ni por dónde tirar. Me dice: ‘Mi corazón dice yo te quiero, mi cabeza dice que no’».