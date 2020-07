La concursante de ‘La Casa Fuerte’ había tenido síntomas compatibles con un posible embarazo.

El posible embarazo de Estefanía Carbajo, concursante de ‘La Casa Fuerte’, ha estado en boca de todos sus compañeros de reality durante los últimos días. La madrileña llevaba un tiempo preocupada por este tema y finalmente, el pasado jueves descubrió el resultado de su test. Una información que esta vez sí que ha revelado a la audiencia.

«El resultado me dio negativo», ha afirmado en directo este mismo domingo. «No lo quería compartir con ellos porque ellos no son mis amigos», reconocía tajante. Y es que ha señalado que estaba «muy cansada» con la actitud de algunos de sus compañeros quienes se han mostrado con evidente desconfianza hacia ella.

«Ha hecho eso para tener un poco de protagonismo y que la gente esté con la duda de si está embarazada», afirmaba Maite Galdeano. «Has quedado de mentirosa», le acusaba la de Pamplona después de que Leticia Sabater le revelara que había visto el resultado del informe cuando Fani aún no había confirmado que no estaba embarazada.

Fani se ha defendido de las acusaciones y se mostraba muy molesta: «Hoy hace nueve días que no me ha bajado el periodo». Explicaba que no le hacía falta inventarse historias para tener cierto protagonismo: «Menos esta tontería del embarazo». Y es que los últimos días había experimentado sensaciones extrañas en su cuerpo: cansancio, náuseas, hinchazón…

La madrileña ha confirmado que llevan un tiempo intentando tener un bebé, por ello sus evidentes dudas. «Todos saben que lo estamos buscando». Christofer ratificaba que era algo que nunca habían ocultado y que él desea ser padre de una niña: «Es algo que todos saben». Fani, que ya tiene un hijo de una relación anterior, se ha mostrado muy molesta con la desconfianza generada entre sus compañeros porque en los últimos días había tenido síntomas compatibles con un posible embarazo.

Fani se derrumba

Después de que confirmara que no está embarazada, Fani se ha roto en lágrimas por el comportamiento de sus compañeros: «Estoy cansada. Estamos todo el día en boca de todos. Haga lo haga, diga lo que diga, si discuto si no discuto», ha afirmado. «Yo estaba muy preocupada, tenía muchas náuseas, vomité. No sabía si iba a salir positivo o negativo, pero quería saber lo que me pasa», ha dicho entre lágrimas. Ha negado que sea una estrategia para ganar protagonismo. Respecto a los que dudan sobre su relación con Christofer se ha mostrado tajante: «Yo he demostrado aquí que le quiero y le amo».

La pareja está siendo foco de importantes e incesantes críticas. Algunos de sus compañeros creen que Fani lo único que busca es una exposición mediática y se mueve por unos intereses económicos. También que le importa más la televisión que su relación de pareja. Tanto Christofer como Fani se han defendido: «Todos los que estamos aquí es porque nos gusta la tele y nos gusta ganar dinero. Claro que me gusta la tele sino no estaría aquí sentada», afirmaba con vehemencia.

La convivencia dentro de ‘La Casa Fuerte’ también ha puesto en la cuerda floja a la pareja donde han tenido fuertes enfrentamientos. Hace tan solo una semana protagonizaron una tremenda bronca en la que, incluso, él pensó en abandonar el concurso. Christofer, cansado con su actitud, la acusaba de no mostrarse tal y como es en el exterior y de estar siempre en el centro de la polémica. «Venimos aquí para ser nosotros mismo», le imploraba.

Esta nueva experiencia supone una prueba de fuego para la pareja que se dio a conocer gracias a su participación en el reality ‘La isla de las tentaciones’. Durante su primera gran aventura televisiva, la madrileña le fue infiel con Rubén y después de este sonado capítulo que estuvo durante un tiempo en boca de todos, finalmente, Christofer decidió perdonar a su pareja. Ahora han confirmado que tienen planes de boda y también que desean ampliar la familia. Cabe recordar que Fani también ha participada en ‘Supervivientes 2020’ donde fue expulsada en la novena gala.

Desde que se diera a conocer a principios de este 2020, mucho se ha hablado en los platós de Mediaset sobre la difícil vida de Fani. Su familia ha generado un gran interés: «Yo vengo de una familia desestructurada. A mis hermanas y a mí nos separaron cuando éramos pequeñas», ha afirmado. Tiene tres hermanas de padres distintos.