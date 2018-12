Es una de las preguntas del año. Todos los famosos que han acudido como invitados al programa presentado por el humorista David Broncano, ‘La Resistencia’ en Movistar+, se han enfrentado a la misma: “¿Cuánto dinero tienes en el banco?”. Una cuestión incómoda para muchos, que no han querido responder, y curiosa para otros tantos que no han tenido ningún inconveniente en confesarlo. Desde Antonio Resines, pasando por Paula Echevarría, Najwa Nimri, C. Tangana o Paco Arévalo, son muchos los que han hecho públicas sus cuentas.

15 Antonio Resines es todo un ahorrador El actor fue el primer en hablar de un tema tan tabú como sus ahorros. Sin cortarse por la pregunta, Resines confesaba que tenía alrededor de 12 millones de euros, eso sin contar las propiedades a nombre del actor. Está dentro de las tres posiciones de privilegio. 14 Najwa Nimri supera a Resines La actriz de ‘Vis a Vis’ aseguró en el programa: “Ahora mismo tengo 12,5 millones de euros en el banco”, algo que Broncano no se terminaba de creer. Pero Najwa aseguró que superaba a Resines por medio millón y que seguía trabajando “por pasión”. 13 Los ceros de Paula Echevarría Paula se sentaba en el ya conocido sofá marrón junto a sus dos compañeras de la película ‘Ola de Crímenes’, Maribel Verdú y Juana Acosta. Acosta no quiso aclarar cuánto tenía y fue Broncano quien calculó que podía rondar los 2 millones de euros, algo que la actriz no negó. Paula desveló entonces que atesoraba “más o menos como Juana, millón arriba, millón abajo”, es decir, entre 1 y 3 millones. Además, contó que se estaba construyendo una casa. 12 El dineral de Maribel Verdú De forma muy natural relató que tenía cerca de 7 millones de euros en sus cuentas, algo menos que Resines debido a que “gasta más”. 11 Andy y Lucas, ¿realidad o humor? Mientras Lucas se mostró más esquivo a la hora de responder, Andy aseguró que su compañero tenía cerca de 30 millones de euros y él poseía 35 millones, debido a que había ganado más por escribir más canciones. 10 Las cuentas de Berto Romero El humorista aseguró tener mucho dinero, 56.000 euros solo en la cuenta de los gastos. Y es que, entre bromas, aseguró que le va bien desde 2007 y además no se lo gasta en drogas. Berto confesó que tiene tres hijos que se llevan una buena parte de sus ahorros, pero que no posee ninguna casa para que no se la destrocen. 9 Los ahorrillos de Angy Fernández La actriz y cantante no tuvo problema en reconocer que tenía 12.000 euros y algo. 8 Quique Peinado y el justificante del banco El presentador aseguró tener una cuenta para sus hijos y otra, de la que presentó un justificante, en la que aparecen 50.208,78 euros. Además reconoció tener dos propiedades. 7 C. Tangana es su mejor productor Uno de los cantantes de moda en este momento confesaba a Broncano que en su cuenta tenía entre 40.000 y 50.000 euros, además del dinero invertido en sus proyectos musicales. No le tembló la voz al hablar de dinero con naturalidad. 6 La falta de cash de Paco Arévalo El humorista aseguró tener dos cuentas en el banco: una con unos 200 euros y otra con unos 2.000. Eso sí, confesó que en inmuebles tenía “la de Dios es Cristo”. 5 Ingrid García Jonsson confiesa sus cuentas La actriz, que ha acudido en varias ocasiones al programa, le contaba a Broncano que no sabía exactamente, pero que rondaba los 10.000 euros ahorrados. 4 Los agujeros de Itziar Castro La intérprete, que fue despedida como profesora de interpretación de ‘OT’, le dijo al presentador del late show que estaba “en número rojos”. 3 Maggie Civantos y sus inversiones Por su parte, la actriz le confesó al presentador que “ahora mismo me he quedado pelada” porque va “a montar una residencia artística”. Aseguró que ya tenía el terreno y la casa, donde se habían quedado sus ahorros, quedándole en el banco unos 3.000 euros. A lo que añadió: “pero me voy a recuperar”. 2 Los objetos de valor de María Barranco María aseguró que no tiene nada, ni para invitarle a una caña. Eso sí, “puedo darte un Goya, pero dinero… poco”. 1 El “dinerete” de Ernesto Sevilla que él se gasta y su madre controla Sin entrar en cifras concretas, el humorista confesó que tenía varias cuentas en las que tiene “dinerete”, pero aseguraba desconocer cuánto porque se lo lleva todo su madre debido a que es un desastre. Entre bromas, aseguraba que él sacaba y sacaba y no se acaba, incluso se compró una casa que no sabe lo que le costó. De hecho llegó a regalar a alguien del público todo el dinero que tenía en la cartera, 280 euros, asegurando que el dinero le daba igual.

