Tras dos meses alejado de ‘Sálvame’, cada nuevo movimiento de Kiko Hernández es analizado con lupa. De él apenas tenemos noticias a través de las redes sociales, donde muy puntualmente comparte aspectos de su vida personal. Este miércoles se ha pronunciado de nuevo en su perfil de Instagram. Lo ha hecho con una reflexión que resulta especialmente llamativo cuando mucho de comenta sobre su futuro en el programa estrella de Telecinco. «En cualquier momento de decisión lo mejor es hacer lo correcto, luego lo incorrecto, y lo peor es no hacer nada», ha escrito, haciendo referencia a una cita de Theodore Roosevelt (el vigesimosexto presidente de Estados Unidos, que ocupó su mandato de 1901 a 1909).

Llama la atención que Kiko Hernández hable de decisiones en un momento tan crucial en su carrera en televisión. Según pudo conocer SEMANA, hace unas semanas, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se sintió molesto con la cúpula de ‘Sálvame’ después de que emitieran una imagen suya con sus hijas y unos amigos y llegó a pedir que las retiraran. Según el paparazzi Diego Arrabal, el madrileño echó un pulso a la cadena y a su productora, La Fábrica de la Tele, para que se eliminase todo rastro de esa imagen tanto en la web como en la plataforma digital del grupo. No dudó el lanzar un órdago a la grande. Dejó claro que no iba a volver a los espacios de la cadena hasta que esas imágenes no fuesen retiradas por completo. Su petición fue aceptada, ya que a día de hoy no hay ni rastro del fragmento de vídeo en el que aparecía la foto que protagonizaba Kiko.

La bronca de Kiko Hernández con la dirección de ‘Sálvame’

La última vez que pisó un plató de Telecinco fue el 4 de agosto. Un día antes había pasado por quirófano para someterse a un injerto capilar. SEMANA ha podido descubrir qué ha sido lo que ha ocurrido y por qué el colaborador no ha acudido aún a su puesto de trabajo. “Kiko Hernández entra en tal brote con la dirección de Sálvame y le ha echado un pulso tan fuerte que él ya tenía que haber acudido a su puesto de trabajo el pasado día 1 de septiembre y todavía no ha ido”, ha revelado Diego Arrabal. El reportero asegura que Kiko pidió ayuda a personalidades muy influyentes de Telecinco, ya que “sus directores y sus productores no le hicieron ni caso”. Al final, lo sucedido le ha generado cierto malestar.

Todo esto explica la larga ausencia de Kiko Hernández en su sillón de ‘Sálvame’, donde fue fichado hace 13 años. Y es que todo lo que tiene que ver con su familia, y en especial con sus dos hijas, le afecta sobremanera. “Kiko se preocupa de cualquier imagen que pueda salir de él acompañado de sus hijas porque quiere protegerla. Sabe perfectamente que si se empiezan a emitir imágenes con su familia provocaría un efecto replicador y no quiere que eso ocurra”, confiesa una persona allegada al colaborador a SEMANA.