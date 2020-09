La última entrega de ‘La isla de las tentaciones’ ha estado cargada de intensas emociones. Una vez más, las parejas se han tenido que enfrentar a sus mayores miedos e inseguridades. Es el caso de Inma y Ángel. La pareja se ha visto las caras en la hoguera de las confrontaciones, después de que la joven pidiera reunirse con su chico.

La petición de Inma se producía cuando Sandra Barneda le explicaba que esa noche “No hay imágenes para ti. Estás mal, no estás disfrutando, y consideramos que es mejor que no veas, por el momento, imágenes de Ángel”. Las palabras de la presentadora hicieron que la joven rompiera a llorar, disculpándose ante sus compañeras de ‘realiy’, que sí habían visto duras imágenes de su pareja. Entre sollozos, confesaba que no es capaz de vivir sin Ángel: “No soy feliz aquí, no soy capaz de estar sin él”, y añadía que no lo estaba pasando bien: “Quiero que disfrute, pero dándome a mí mi sitio”.

Inma le pide a Ángel que se case con él, tener un hijo e irse a vivir juntos

Rota en llanto, Inma anunció una noticia bomba. Quería abandonar el programa. “Me quiero ir, me va a costar la salud, no me imaginaba que el separarme me iba a afectar tanto. Ahora mismo lo que más quiero en el mundo es ver a mi novio. No puedo, quiero verlo, quiero hablar con él, yo quiero una hoguera de confrontación, Sandra”, suplicaba. Barneda la intentó tranquilizar respondiéndole que hablaría con Ángel para explicarle la situación, pero le advertía que la decisión final de participar en la hoguera dependía de su novio: “Él podrá presentarse o no, pero en el caso de que no se presente tendrás que abandonar ‘La isla de las tentaciones’ sola”. El joven revelaba a la presentadora: «No sé si está así porque ha visto cualquier gilipollez, por si me echa de menos, me tiene roto ya. No me gusta verla así y no quiero que sufra. No le he dado motivos para que tenga que perdonarme nada«.

Por suerte, Ángel se presentó a la hoguera. Y frente a ella, la pareja se fundió en un emocionado abrazo. «El abrazo más bonito de mi vida y lo voy a recordar siempre», diría el opositor a Guardia Civil. Inma, emocionada, se dirigía a él para hablar de sus sentimientos: «Sabía que podíamos separarnos e intentar probar esto a ver si se me quitan los celos. Me da igual lo que hable la gente, me importas tú y esto me ha enseñado a ser menos celosa. Me va a costar la salud. No estoy acostumbrada a que tú seas así con las chicas… Es que si no me va a costar la salud».

«Te quiero decir que antes de entrar tenía seguro que eres el hombre de mi vida, pero ahora me me gustaría que tengamos un hijo y que nos casemos y que nos vayamos a vivir juntos», añadía. Tres peticiones en una que el sevillano asumió con total felicidad. Roto en llanto, la abrazaba nuevamente. «Vamos a tener un hijo y nos vamos a casar. Estaba seguro de que nos íbamos a ir juntos y estaba seguro de que era la mujer de mi vida«, le contestaba.

Ángel: «Me he dado cuenta de que Inma es la mujer de mi vida»

«Estoy muy segura de ti. Que te quiero a reventar y que no te separes de mí», subrayaba Inma. «Ahora tengo claro que es la mujer de mi vida. La experiencia ha sido buena, pero yo lo que quiero es estar en casa con ella«, señalaba Ángel. Su chica volvía a proclamarle su amor: «No podía estar sin verte, no me podía relacionar bien y no podía parar de echarte de menos».