Esther Doña se ha estrenado este lunes 7 de septiembre como colaboradora de ‘La hora de la 1’, espacio que ha fichado a la mujer de Carlos Falcó.

Este lunes 7 de septiembre no era un día cualquiera para Esther Doña. La viuda del Marqués de Griñón se estrenaba como colaboradora en ‘La hora de la 1’, espacio que acaba de iniciar temporada y que ha querido contar con ella como fichaje estrella. De hecho, ella misma anunciaba a bombo y platillo que aterrizaba en la cadena, por lo que los espectadores debían de a media mañana sintonizar TVE. Pocos días después de que saltara el bombazo y de que SEMANA desvelara en exclusiva los entresijos de cómo se había fraguado su negociación, la esposa de Carlos Falcó se ha sentado en su nuevo puesto de trabajo.

Nerviosa, quizás por la falta de costumbre para hablar frente a las cámaras, Esther Doña ha querido confesarse sobre lo difícil que han sido para ella los últimos meses. No es para menos, pues es la primera entrevista de televisión que concede tras la muerte de su marido, quien falleció en el mes de marzo tras enfermar por coronavirus. «En ningún momento pensamos en el desenlace que tuvimos ni Carlos ni yo. Fue dramático. Cuando ingresó estaba bien, él estaba súper sano, no tenía nada. No tenía ni colesterol ni nada, lo que tenía eran años», ha comenzado diciendo al recordar al que ha sido el gran amor de su vida.

Aunque esta actitud tan solo le ha acompañado los primeros segundos. Instantes después Esther Doña se mostraba muy cómoda, llegando a desenvolverse como si llevara toda la vida en un plató de televisión. Ha sido tras visionar unas imágenes de Carlos Falcó pocos días antes de morir cuando Esther ha explicado cómo se encuentra y qué supone para ella ver fotografías del Marqués de Griñón. «Se me pone la piel de gallina. No puedo aceptar que Carlos no esté, le ves con esa vitalidad con la que le ves en el vídeo…Carlos era así a cualquier hora del día, era súper feliz, vitalista y optimista. Estaba muy sano, de repente de estar encantado, se hizo unas pruebas y dio positivo en covid. Tuvo que ingresar y pensábamos que iba a salir adelante, él el primero. El ánimo de él era envidiable…él siempre estaba con su traje por si alguien iba a visitarle. Nosotros estábamos día y noche por videoconferencias», ha añadido.

Una situación que al igual que Esther Doña vivieron muchos españoles, quienes no pudieron despedirse de sus familiares, dadas las fuertes restricciones en la crisis sanitaria. Tras confesarse sobre lo duro que fue para ella ese momento, la mujer de Carlos Falcó ha revelado cómo vivió la llamada en la que le comunicaron la noticia que jamás hubiera querido oír: la del fallecimiento de su esposo. «Ese momento es durísimo. Tres horas antes de esta llamada me llamaron para contarme cómo iba evolucionando, me dijeron que estaba mal, pero que tenían mucha fe en que venciera al covid. Lo único que teníamos que ver era cómo pasaba la noche y no llegó a la noche. No lo puedes creer», ha dicho muy dolida.

No obstante, también ha habido tiempo para hacer un repaso por la historia de amor de ambos, quienes, a pesar de su diferencia de edad, vivieron una romántica relación. Después de explicar que él le escribía infinidad de poemas en los que ella era la auténtica protagonista y de comentar cómo fue su pedida de mano, Esther Doña ha sido preguntada por el último golpe que ha recibido la familia Falcó. Hace tan solo unos días falleció el marido de Xandra Falcó de manera repentina, pero Esther Doña no acudió al tanatorio, lo que hizo disparar las alarmas acerca de cómo era la relación entre ellas. «Fue un shock. Jaime era una persona sana, deportista, joven, no era posible. Contacté con la viuda y por respeto a la familia y por respeto a Xandra no acudí. No quería que se desviara la atención del fallecimiento de Jaime», ha apuntado la nueva colaboradora de ‘La hora de la 1’.

Aunque este primer día ha sido únicamente una entrevista de aproximadamente 20 minutos, será la próxima vez que se siente el plató el día en el que se descubrirán todos los detalles de su sección. Tal y como avanzó SEMANA su sección estaba centrada en aportar temas propios, no obstante, habrá que esperar para saber en qué consiste exactamente. «Me hace muchísima ilusión. Carlos me lo envió. El ingrediente mágico ha sido gracias a Cristina. Para mí es una ilusión, es una forma de que todos los espectadores me puedan conocer un poquito mejor», ha dicho.

El nuevo trabajo de Tamara Falcó

En la misma semana en la que se conoció su nueva aventura profesional, saltó a los medios el nuevo trabajo de Tamara Falcó, la hija del Marqués. Según ha confirmado Antena 3, la primogénita de él e Isabel Preysler comenzará esta semana como colaboradora de ‘El Hormiguero‘. Tras seis años como líder de audiencia, el programa de Pablo Motos ha querido dar otros tintes y lo hará con nuevas caras como la de Tamara Falcó, Carlos Iglesias y Twin Melody. Pero ¿qué hará Tamara? Tal y como se ha desvelado está previsto que ejerza de tertuliana de ciertos temas junto a otros colaboradores entre los que destacan Nuria Roca, Juan del Val, Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita. Parte del programa que funciona a la perfección y en la que confían ciegamente para la nueva temporada.