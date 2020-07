Fani y Christofer no están pasando por su mejor semana dentro de ‘La Casa Fuerte’. Lejos de la tranquila apariencia que han mostrado el resto de días del concurso, la pareja ha protagonizado un fuerte desencuentro que amenazaba con cancelarse su próxima boda.

En concreto, el protagonista de ‘La isla de las tentaciones’ le reprochaba a su chica que hubiera cambiado de actitud y le acusaba de no comportarse tal y como ella es en el exterior: «Eres la menos indicada para opinar cuando tú muchas veces eres peor. Vas de tantita muerta y venimos a ser nosotros mismos». Estas acusaciones propiciaron que se produjera un episodio de lo más tenso entre ambos que llegó hasta el punto de que el chileno se planteara abandonar el reality presentado por Jorge Javier Vázquez. No obstante, con el paso de las horas, los futuro marido y mujer aclaraban en qué situación se encontraban.

En el debate de ‘La Casa Fuerte’, Fani y Christofer confesaban que se encontraban tristes por haber protagonizado una fuerte discusión durante el concurso y por haber estado tantas horas separados debido a su enfado. No obstante, dejaban claro que habían solucionado sus problemas y estaban de maravilla. «Lo hemos pasado muy mal, yo no he dormido en toda la noche», aseveraba el camarero.

La pareja volvía a presumir de su amor delante de sus compañeros y compartían con la audiencia lo que había ocurrido después de su fuerte encontronazo. En concreto, se han dicho las cosas que le molestan del uno y del otro y han conseguido llegar a buen puerto. «A ninguno le gusta discutir, me ha dicho que no le gustan mis formas a la hora de discutir«, desvelaba Fani.

Sobre si la exconcursante de ‘Supervivientes’ estaba condicionada por Oriana, Christofer ha hecho hincapié en que Fani tiene una personalidad de lo más destacable y no se deja influenciar tan fácilmente. Además, en cuanto a su permanencia en el concurso, ha confirmado que seguirán adelante.

Sí, habrá boda

Marta López, que lleva el catering de la boda de Christofer y Fani, puede respirar tranquila: siguen adelante con los preparativos del enlace. Además, le han mandado un mensaje a todos los invitados y les han pedido que continúen con las dietas para que puedan lucir modelito.

El cumpleaños de Fani levanta ampollas

Lo cierto es que el cumpleaños de Fani y su celebración en ‘La casa fuerte’ ha sacado a relucir más de una discusión. La concursante invitaba a todos sus compañeros a la divertida velada, a pesar de que tres de ellos expresaron su deseo de no acudir. Leticia, Yola y Maite Galdeano montaron su propia fiesta y sacaron a relucir verdaderas confesiones. Entre ellas, un antiguo amor de la interprete de «La salchipapa»: «Solo puedo decir las iniciales, S.D., y es cantante«. Además, los celos de Cristina han vuelto a aparecer después de ver a su chico, Ferre, bailar con Macarena.

Sin embargo, la discusión más fuerte llegó de la mano de Oriana e Iván que tras lanzarse varios improperios pusieron fin a su relación. «Ni me dirijas la palabra, no me vengas a hablar, digo lo que me sale de la punta del coño, que te enseñen a hablar que no tienes ni puta idea. Tú a mí no me conoces de mala hostia. No me mientas de esa manera», gritaba la venezolana. «No quiero que una persona que esté conmigo me insulte de esta manera, no te tengo ningún miedo. Estás acostumbrada a que me calle y no lo voy a hacer más», se defendía el de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.