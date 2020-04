Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas continúan en el ojo del huracán. Todo el país permanece enganchado al tema del momento desde que el pasado jueves comenzara a correr como la pólvora el polémico vídeo del periodista en el que aparecía semidesnuda la reportera de Telecinco. Desde entonces, la historia de amor y traición está en boca de todos y cada segundo que pasa sale a la luz nueva información sobre el asunto.

Hasta el momento hemos podido escuchar la versión de la colaboradora de ‘Viva la vida’ y la reportera del programa de María Patiño. En concreto, la primera, que rompía su silencio en exclusiva en SEMANA, hacía doblete y se sentaba en el programa de Emma García y ‘Sábado deluxe’ dejando a la audiencia sin poder moverse del sofá después de que confirmara e hiciera público los cariñosos mensajes que Merlos le mandaba el mismo día en el que se grabó ‘Estado de Alarma’, el programa de Javier Negre. Por su parte, Rivas se sinceraba en su programa y, aunque no quería meterse de lleno en el asunto, hacía hincapié en que creía la versión de su pareja y que cuando comenzó su relación sentimental con él estaba soltero. Por su parte, Merlos, que habló en exclusiva para esta revista, ha permanecido en un segundo plano. Hasta ahora puesto que ya hay fecha para que el periodista político reaparezca en televisión.

Lo que contó Alfonso Merlos en exclusiva a SEMANA

«La verdad es que no voy a aclarar nada, voy a guardar silencio. De hecho, podría haber pedido el derecho de rectificación de interpretaciones que no tienen nada que ver con la realidad, y no lo he hecho», comenzaba a explicar en exclusiva el periodista a SEMANA.

«Es un tema que lleva varias horas en circulación y que estará en circulación. No tengo el menor interés en alimentarlo ni en aportar mayores explicaciones sobre la vida íntima de las personas, y menos en la situación por la que pasa el país», proseguía. «El origen está en mi casa, está en una persona que vive conmigo, y por lo tanto, no quiero añadir nada más. Esa es la situación. Por mi parte, no me voy a pronunciar de ninguna manera», concluía el periodista.