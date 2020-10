«Lo de esta semana me está quitando la poca salud que tengo», ha afirmado la comunicadora.

La última entrevista de María Teresa Campos en ‘Sábado Deluxe’ continúa copando la actualidad en los platós de Mediaset. La comunicadora evitó temas polémicos referentes a su familia y amenazó con irse cuando le pusieron un vídeo con contenidos controvertidos. Un capítulo con el que se ha puesto en entredicho la estrecha amistad que hasta entonces tenía con Jorge Javier Vázquez. La periodista confirma que todo esto le está pasando factura de forma seria.

Lo ha hecho a través de un revelador mensaje en el que señala que está «mal» tras su sonada entrevista y que ha enviado a María Patiño. Ha sido precisamente la presentadora la encargada de hacerlo público: «Estoy mal porque yo a él (a Jorge Javier) lo he querido y siempre le querré. Creo que sí se sintió ofendido porque yo me sentí engañada», han sido las palabras de María Teresa Campos.

La comunicador se muestra molesta y alude a que tanto él como ella deben rectificar: «Yo también soy madre, que no utilice más lo de la suya, y que piense que he sufrido muchas cosas que él conoce muy bien. La palabra rectificar es para los dos porque lo de esta semana me está quitando la poca salud que tengo».

Además, ha reconocido que se puso muy «nerviosa» cuando le sacaron temas que ella no tenía previstos tocar en televisión y ha matizado algunos detalles de su intervención a raíz de la cual se ha distanciado de Jorge Javier Vázquez: «Yo también creía que era su amiga y sabes que está por escrito que yo iba a lo de Edmundo y no me dejaba hablar de eso porque el programa había decidido que no y me pusieron un vídeo de los muchos que tenían preparados. Yo no entendía nada porque yo quería ir a contar lo del acoso del tema de Edmundo».

Las reveladoras palabras de Alejandra Rubio

La nieta de María Teresa Campos también ha querido valorar la entrevista de su abuela en el programa en el que colabora habitualmente ‘Viva la vida’. Alejandra Rubio ha confesado que ha estado con ella, pero que había olvidado ciertos detalles. «Mi abuela no se acordaba de lo que había dicho». Ha reconocido que al día siguiente de que se sentara en ‘Sábado Deluxe’ comieron juntas y le preguntó al respecto, pero quizás por los nervios había olvidado algunas cosas.

Asimismo se mostraba molesta con Jorge Javier Vázquez: «Nadie le dice nada a Jorge». Y con la postura de los diversos colaboradores que se han posicionado a su favor de este tras el altercado. El presentador también fue muy crítico con Alejandra. «Lo que no puedes hacer es encontrarte a Belén Esteban en maquillaje, decirle que tu abuela no estuvo bien conmigo, que te daba apuro encontrarte conmigo por los pasillos y no saber qué decirme. En estos momentos, en lugar de justificar lo injustificable, debéis optar por el silencio. Has quedado como una ridícula».