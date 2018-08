Entramos en el armario en Carlota Corredera

12 Las chaquetas consiguen hacer perfecto un look

Alguna vez ha comentado que es bastante alta, pero Carlota no sale sin sus tacones. La presentadora es una aficionada de este tipo de zapatos, por lo que completa todos sus looks con ellos. A pesar de que no es fácil para ella encontrar zapatos -Carlota Corredera tiene un número 43-, la presentadora ha encontrado ya las firmas que le hacen zapatos a medidas… ¡y está feliz!

[Carlota Corredera desvela su número de pie y deja atónitos a los colaboradores de ‘Sálvame’]