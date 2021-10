Este martes, Alba Carrillo protagonizó uno de los momentazos de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ cuando rompió su amistad con Isabel Rábago

Este martes en la noche veíamos a Alba Carrillo romperse en el plató de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ y avisar a su madre, Lucía Pariente, de que no se acercara a Isabel Rábago. Si bien es cierto que ambas colaboradoras de televisión compartían plató y eran amigas, ahora su relación se ha roto. Para Alba no fue fácil ver los reproches de Isabel Rábago a su madre. «A mí este concurso ya me ha costado una amiga, te pido por favor que no te acerques a Isabel. Para mí esto es más que un juego», le pidió a su madre. Pero, ¿qué pasó después en la casa entre Lucía e Isabel? Te lo contamos todo.

Lucía Pariente e Isabel Rábago hablan tras la dura acusación de Alba Carrillo

Después de ver las imágenes de Alba Carrillo, su madre llamó a la periodista para hablar con ella en privada de lo ocurrido: «Deberías también hacer un acto de contrición». A pesar de que Isabel Rábago era consciente de que su relación con la modelo se había roto, no entendía el motivo que había llevado a Alba a enfadarse tanto con ella: «¿Qué he hecho? No te he insultado, te he respetado, te he tratado como una compañera más». A lo que Lucía Pariente le respondió: «Preocúpate más de lo que se está viendo de ti que de lo que se está viendo de mi».

Después de este incómodo cruce de palabras, Lucía Pariente le pedía a sus compañeros que no se tocara este tema en la casa, ya que conoce de primera mano que esto podría haber hecho daño a Alba Carrillo. «Os pido que respetéis este momento y si no yo me voy», decía. A pesar de la petición de la concursante, era Isabel Rábago la primera en comentar con sus compañeros lo que había ocurrido: «¿Has visto en algún momento que yo falto el respeto a una señora que es la madre de mi amiga? Porque yo me he quedado helada. He llorado por Alba, a parte que tú has estado en esta casa, ¿me dices eso?».

Isabel Rábago se desahoga con sus compañeros

«Tengo la conciencia tan tranquila, que me jode verla así, pero también la conozco, si ella quiere guerra no la va a tener. A partir de ahora ella deja de ser la madre de Alba y empieza a ser una concursante porque sino yo no estaría siendo justa con el resto de mis compañeros», ha continuado diciendo. También ha revelado cómo se siente tras la dura acusación de Alba: «La he defendido hasta la saciedad y lo he hecho super a gusto, si no quiere ser mi amiga por esto entonces es que no…».

Por su parte, Lucía también ha hablado con algunos de sus compañeros sobre lo ocurrido: «Yo si he respetado la amistad y mi hija lo ha ratificado. Si Alba está pasándolo mal ya no compensa, esto es una licencia que yo me he permitido en el mejor momento de nuestras vidas».