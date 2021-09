Este lunes se ha estrenado la nueva edición de MasterChef Celebrity, que nos ha dejado este divertido momento entre Terelu Campos y Juanma Castaño

Este lunes se ha estrenado la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ y ha sido por todo lo alto. Las cocinas del programa de La 1 abría sus cocinas y encendía los fogones para que doce rostros conocidos de nuestro país luchen por alzarse con el premio. En la primera prueba y tras hacer una ronda rápida de pequeñas citas para que todos los concursantes se conozcan y tengan una primera toma de contacto, los productores del programa han decidido que participen en parejas. Cada uno de los miembros de la pareja tendrá que cocinar el plato que más le guste a su rival. A Terelu Campos y Juanma Castaño les ha tocado juntos y han dejado un tenso (pero divertido) momento entre ellos.

Terelu Campos valora el plato de Juanma Castaño y se vive un tenso momento

Esto ha ocurrido en el momento de la cata donde el jurado formado por Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez acompañados por Cayetana Martínez Cuervo y Félix Gómez han dado su veredicto. Juanma Castaño le ha pedido a Terelu que no fuera muy dura con él. Una vez que la hija de María Teresa Campos ha probado el plató, el periodista le ha espetado: «tú ten en cuenta también de donde vienes. Tu pasado es tu pasado«, ha dicho. Unas palabras que aunque al comienzo le han hecho gracia a la que fuera colaboradora de televisión, finalmente no le han sentado muy bien: «Oye que me estoy mosqueando eh», ha dicho.

El mosqueo de la hija de María Teresa

Tras esas palabras, Juanma Castaño ha intentado calmar las aguas sin muy bien que decir y entre risas, Terelu le ha espetado: «¿A qué te valoro esto como una mierda?«. Unas duras palabras que han hecho que el resto de concursantes y el jurado rompan a reír. Además, Juanma le ha querido pedir disculpas ya que no se refería a nada en concreto. A pesar de sus buenas intenciones se ha metido en agua pantanosas: «No, no, no quería decir eso. Quise decir que tus novios en la primera cita no te harían una lubina con pasta de patatas». «¿Pero tú qué tienes que decir de mis novios? No, pero a lo mejor me hacían cosas mejores», ha dicho rota a reír. «También es verdad», le ha respondido el presentador de deportes.

Después, Terelu Campos ha aprovechado el momento para vengarse de Juanma Castaño. Una vez que el jurado le ha preguntado por el plató, ella ha respondido: «Pues como alguna de sus novias. Aceptable». Un divertido momento que confirma que en esta edición, la hermana de Carmen Borrego dará mucho juego y será una de las concursantes más divertidas ante este nuevo reto profesional, que la pone de nuevo en el foco.