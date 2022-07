Este domingo, 24 de julio, ‘Viva la vida’ echa el cierre. Una de las primeras en despedirse del programa ha sido Terelu Campos quien durante los últimos tres años ha formado parte del equipo. La colaboradora lo ha hecho de forma muy emotiva y ha querido tener unas cálidas palabras con la presentadora, Emma García. «Fin de una etapa. Dame un abrazo compañera. Nos volveremos a reencontrar», le decía la guipuzcoana. A lo que la hija de María Teresa Campos ha respondido con sinceridad y abriendo su corazón.

«Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Lo mejor es que me ha encantado conocerte. Yo no te conocía. Me ha encantando conocerte como te he conocido a ti», ha afirmado Terelu visiblemente emocionada de despedirse de su compañera. Un mensaje que Emma García ha recibido con gratitud e intentando no emocionarse en exceso. Y es que ha recordado en todo momento que aún quedaba un nuevo programa en el que estar al pie del cañón.

El mensaje de Emma García

El final de ‘Viva la vida’ se ha sentido profundamente entre los distintos colaboradores. Muchos han manifestado su pesar por este adiós como José Antonio Avilés quien ha crecido profesionalmente en el espacio que ocupaba los fines de semana de Telecinco. Emma García no ha dudado en felicitarle y decirle que había mejorado mucho durante estos últimos años. También ha bromeado con que ella había ejercido de maestra. La presentadora ha reconocido que los nervios ya estaban a flor de piel entre muchos de los miembros del equipo que han trabajado codo con codo durante estos últimos cinco años.

Emma García ha subrayado que en televisión hay que seguir esta máxima: «Esto es un aprender continuamente». También ha explicado que todos estaban muy «emocionados como se puede imaginar la gente. Es verdad que se cierra una etapa, pero estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Lo que no quita que nos emocione». La presentadora se ha manifestado muy agradecida por haber permanecido en antena durante tanto tiempo. «Ojalá hayamos podido darles un poquito de cariño a ese público. A partir de ahora pueden pasar y van a pasar tantas cosas… Esa es la vida televisiva», ha añadido.