Antonio Orozco ha charlado con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ sobre su último trabajo y sobre lo que ha hecho en estas 10 semanas que llevamos de confinamiento. En su entrevista con el presentador también ha dedicado unas bonitas palabras a su hijo Jan.

El cantante habló de «Hoy», el álbum que está a punto de lanzar y que llega cinco años después de su último proyecto. También llega después de una etapa muy difícil a nivel personal. En octubre de 2017 fallecía Susana Prat, su expareja y madre de su hijo, tras una larga enfermedad. Tras su muerte, Antonio tuvo que cancelar parte de su gira y poder hacerse cargo más tiempo de de su hijo, que entonces tenía nueve años. Han sido tiempos complicados en los que ha tenido que enfrentarse solo a la crianza de su pequeño y afrontar el futuro de de una manera distinta.

«Estos últimos años han sido complicados para mí»

«Son cinco años acumulados de miedo. Quien me conoce sabe que estos últimos cuatro años han sido complicados para mí. Pero creo que hay que sacar de las situaciones difíciles lo mejor. Me ha tocado reinventarme y hemos trabajado más y mejor que nunca para hacer el álbum más importante de vida», explicaba. «Casualmente, la canción tiene una coincidencia con lo que estamos viviendo. Dice que hay que olvidarse para volver a empezar. Todo lo que es nuevo va a ser bueno y va a traer cosas buenas», añadía.

«Mi hijo es un ángel»

Motos le ha preguntado por su hijo, que a pesar de su corta edad ha demostrado tener un gran talento para la música. «Mi niño es mi razón de ser. Qué te digo… Si tuviera que buscar un sinónimo sería el aire. Tiene la belleza y la inteligencia de su madre. Ha venido a este mundo a rescatarme a mí y espero que a muchas personas. Es un ángel. En este tiempo ha sido mi acompañante».

«Ha sido un niño cuando tocaba», subrayaba. «En el confinamiento hemos sabido encontrar un espacio él y yo. Ha sido emocionante entender cosas que no sabía o no comprendía o, simplemente, no me fijaba». Entonces, Orozco compartía con la audiencia de Antena 3 una importante reflexión. «Nos pasamos la vida trabajando para disponer de un minuto con nuestros hijos y ahora que tenemos todo el tiempo del mundo nos lo hemos pasado pensando en el trabajo. Somos contradictorios. El ser humano se pasa la mitad de la vida pensando en lo que pasó y a otra mitad en lo que va a pasar y se nos olvida disfrutar el momento y donde radica la esperanza. Que vivan el momento porque está punto de llegar», recordaba.