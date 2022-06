Fue el pasado sábado cuando Ana Rosa Quintana reapareció públicamente tras una temporada alejada del foco mediático. La presentadora aún sigue de baja y centrada en el tratamiento contra el cáncer de mama que padece. Lleva siete meses fuera de la televisión y solo se deja ver de manera muy puntual. El fin de semana lo hizo para asistir a la fiesta de verano de su productora, ‘Unicorn’. Allí sorprendió a todos con su nueva imagen: un favorecedor cabello corto en rubio platino. Su posado junto a compañeros como Patricia Pardo, Joaquín Prat y Sonsoles Ónega han hecho que otros colegas, como Alessandro Lequio, hayan expresado sus deseos de volver a verla trabajando. El italiano, amigo íntimo de la periodista, le ha dedicado un emotivo mensaje en el que

«Lo que me gustó es que va a volver con más fuerza y ganas que nunca», arranca diciendo el colaborador en sus redes sociales. «Y va a llegar en un momento fundamental para España en el que Ana y solo Ana tiene mucho que aportar. A nivel personal yo ya necesito que vuelva por la seguridad y la fuerza que me da… Y sinceramente creo que ella ya tiene ganas». Con este mensaje, el aristócrata deja claro el afecto que siente por Ana Rosa, con la que mantiene una fuerte amistad desde hace décadas.

No es la primera vez que Lequio dedica palabras de apoyo a su compañera. En noviembre de 2021, ella dio la noticia de su enfermedad en el plató de su programa: «Hoy voy a hablar de mí. Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros. Ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos 17 años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida. Me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama». Poco después, el ex de Ana Obregón le deseaba lo mejor y le mostraba su apoyo en su perfil de Instagram. «H oy es un reto… pero mañana será un éxito», afirmó entonces.

El pasado mes de mayo Ana Rosa Quintana fue operada y ella misma confesó a su entorno que el diagnóstico era favorable. «Creo que lo hemos superado, ya veremos», decía. Ahora la hemos visto de nuevo muy sonriente y arropada por sus compañeros y amigos de la pequeña pantalla. Joaquín Prat. El presentador atendió a la comparecencia mientras charlaba animadamente con ella, cogiéndola con mucha complicidad de la cintura. Ana Terradillos y Patricia Pardo, sus sustitutas en su programa, también han protagonizado algunas bonitas imágenes junto a la presentadora. Esta se mostraba así de feliz de reencontrarse con sus compañeros. «Llevaba sin ver a mis compañeros un montón de tiempo, con tantas cosas de si covid-19, sexta ola. pues no he ido por la tele. Muy emocionante, la verdad», ha asegurado. También ha aprovechado el momento para reconocer la labor que todos ellos han desempeñado durante su ausencia: «Han hecho un trabajado impresionante, y con la tranquilidad de decir el programa va sobre ruedas y yo en casita observando. pero tengo muchas ideas, ¿eh?».