La ‘influencer’ ha revelado su secreto tras ser expulsada del ‘reality’ de Telecinco. Su madre la abandonó y tuvo que vivir en un centro de menores.

Este jueves, Emmy Russ ha sido se ha quedado fuera de ‘Secret Story’. La concursante ha sido la quinta expulsada del ‘reañity’ de Telecinco tras recibir el 54,5% de los votos emitidos por la audiencia a lo largo de esta semana. Con su marcha permanece en la casa de Guadalix de la Sierra Canales Rivera, quien ha reconocido la «conexión increíble» que tiene con Cynthia Martínez tras su paso por la ‘sala de la verdad’.

«Un día llego a casa y la casa estaba vacía»

A su llegada al plató, la joven ha hablado de su secreto mejor guardado con Jorge Javier Vázquez sobre su dura infancia, marcada por una compleja relación con su progenitora, que la abandonó cuando tenía 17 años. «Vivía con mi madre en Alicante y teníamos unos momentos muy difíciles. Nos llevábamos mal. Un día llego a casa y la casa estaba vacía, incluyendo mi pasaporte y todo lo mío. Me fui a comisaría y pedí ayuda. Estaba en el aeropuerto de Alicante. Mi madre me dejó sola por lo difícil que nos llevábamos. Luego me enteré que lo que quería era darme una lección».

Terminó en un centro de menores donde «pegaban mucho a los niños»

Su relato ha resultado escalofriante para quienes estaban presentes en el plató del concurso. Allí ha continuado explicando que tras la marcha de su madre la llevaron a un centro de menores. «Pegaban mucho a los niños y te trataban muy muy mal. Quiero aprovechar para dar un toque de atención a las personas responsables para que revisen estos sitios», decía. Sus palabras lograban el aplauso inmediato del público, perplejo ante su relato.

Emmy no ha ocultado que el abandono de su madre marcaría su vida para siempre. Pero lo que sucedió después fue una verdadera pesadilla. «La policía me ingresó en un centro de menores y entendí que esa sería mi casa por un buen tiempo. En ese centro de menores pegaban a los niños casi sin motivo. Si decías algo que no gustaba te trataban muy mal». Asimismo recordaba que muchas de las personas que trabajan en este tipo de centros que «están tratando mal a muchos niños inocentes».

«Su padre desapareció cuando tenía 15 años»

Poco antes de que Emmy relatase su pasado ante las cámaras de televisión, la amiga que la defiende en el plató se pronunciaba sobre lo mal que lo ha pasado en su adolescencia. “Emmy lleva sola desde los diecisiete años. Su madre le abandonó y su padre desapareció cuando tenía quince años. Ahora mismo tiene a su madre y su hermana al pie del cañón. Pero ha estado tiempo sin hablar con su madre y teniendo una relación dura con su madre”.

Ahora que se ha quedado fuera del programa, Emmy Russ confiesa sentirse aliviada. Llevaba días que no se encontraba bien y por eso, antes de su expulsión, se desahogaba con Luis Rollán sobre el doloroso secreto sobre su pasado.

Nacida en Hamburgo el 11 de mayo de 1999), Emmy Russ es una modelo y actriz alemana. Se dio a conocer tras participar en varios ‘reality shows’ en su país natal y, recientemente, se ha hecho hueco como personaje en España gracias a su participación en ‘Secret Story’.