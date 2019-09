Emma García reconoce que María Teresa Campos le hizo llorar

Lleva casi dos décadas trabajando en Mediaset como presentadora y siempre ha destacado por su discreción. Emma García ha querido «mojarse» por primera vez -como ella misma ha recalcado- y ha opinado sobre un tema de actualidad que han tocado en el plató de ‘Viva la vida’. Lo ha hecho para salir en defensa de María Teresa Campos a raíz de unas recientes declaraciones de Víctor Sandoval en las que atacaba a la presentadora.

La guipuzcoana ha señalado que María Teresa no se merece las críticas que está recibiendo por parte del colaborador. Ha recordado que sus inicios en Telecinco no fueron fáciles y ha reconocido que no fue recibida con los brazos abiertos por parte de la mítica presentadora. «Cuando llegué a Telecinco no tuve una calurosa bienvenida por parte de María Teresa Campos y lloré», ha confesado. «Lloré probablemente porque era una niña y esperaba cariño de una persona a la que admiraba y que no me lo dio», ha añadido. «Tampoco me lo tenía que dar», ha recalcado.

Sin embargo una vez pasado el tiempo, Emma y María Teresa supieron arreglar sus diferencias y terminaron dando la vuelta a la situación. «Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero yo la quiero muchísimo y sé que ella también a mí», ha zanjado.

Las recientes declaraciones de Víctor Sandoval hablando de María Teresa Campos están dando mucho que hablar. El periodista ha asegurado que abandonó el programa ‘Día a día’ por culpa de esta. Respecto a este tema Terelu Campos ha querido mandarle el siguiente mensaje a su excompañero: “La gente sabe cuándo dice la verdad y cuando no la dice”.

