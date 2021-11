Emma García está viviendo su fin de semana más especial y ha querido hacer partícipe a todos y cada uno de sus seguidores del motivo. Este sábado, antes de ponerse al frente de ‘Viva la vida’, la presentadora llegaba a su camerino y se encontraba con un bonito regalo para conmemorar su tercer aniversario al frente del programa de Telecinco.

Emma García cumple tres años al frente de ‘Viva la vida’. Un gran cambio en su vida que llegó después de que Paolo Vasile tomara la decisión de intercambiar las presentadoras de sus dos programas estrellas. La vasca se despedía así con tristeza de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y cogía el relevo de Toñi Moreno al frente del programa de las tardes del fin de semana de Telecinco.

Este sábado, al llegar a su camerino, Emma García se ha encontrado con un bonito y gran ramo de flores y una tarjeta de felicitación. Algo que le ha emocionado y ha querido compartirlo con sus seguidores. «¡¡¡Sorpresaaaa en camerino!! ¡¡¡Gracias por estos tres maravillosos a vuestro lado!!! Gracias por tanto cariño mi querido equipo de @cuarzotv… Seguimos con la misma ilusión o más todavía… ¡¡¡Viva la vida!!!🌟🌟🌟», escribía junto a la imagen.

A los pocos minutos de publicar la simpática imagen, muchos de sus compañeros le han felicitado por este aniversario tan especial y se han mostrado orgullosos por trabajo junto a ella. «Un lujo estar empadronado cerca de tu profesionalidad y corazón«, decía Torito. «Siempre con más, lo mejor siempre está por llegar», apuntaba Rosana.

La decisión de Vasile que le cambió los esquemas a Emma García

Tiempo después de que las dos presentadoras afrontaran sus nuevos roles, Emma García reconocía públicamente que el cambio había puesto patas arriba su vida profesional y que este llegó en un momento complicado. En aquel momento, los rumores sobre una supuesta enemistad entre la vasca y Toñi Moreno no cesaban, hasta que la primera negó de forma tajante todas las habladurías. «Fue un período de adaptación, estábamos asumiéndolo. Había buena relación pero no éramos íntimas» explicó en su momento la presentadora de ‘Viva la vida’.

Sobre el intercambio, Toñi Moreno recordaba unas palabras de Jorge Javier Vázquez, quien aseguraba que los programas no son de los presentadores. «Siempre he sentido que pertenecemos a un barco y hay un capitán. De repente, este dice que nos toca otra cosa», bromeaba la de ‘Aquellos maravillosos años’. Ante esto, Emma García reconocía que se llevaron una sorpresa porque no se lo esperaban. «Me quedé sin palabras, llevaba 10 años en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, estaba bien, estábamos estabilizado y no supe cómo reaccionar«, relataba.

Hace un año, cuando las dos presentadoras se reencontraban después de anunciar que Toñi Moreno volvería al programa para sustituir a Emma García, la andaluza dejaba claro que el cambio le afectó más de lo esperado porque cuando presentaba ‘Viva la vida’ estaba en su zona de confort. «Estaba tan feliz en el equipo porque arrancamos el programa. Luego ya lo vas cambiando, arrancarlo es un momento de mucha lucha, había llegado a un momento maravilloso y estaba en la parte de mi vida más feliz, no quería que me movieran. Al principio no me gustó, pero soy resiliente», aseguró en su momento.