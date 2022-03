La serie adolescente por excelencia del momento, ‘Élite’, regresa a Netflix. La plataforma de streaming estadounidense ya ha seleccionado la fecha en la que esta ficción ambientada en un instituto de gente rica volverá. Será el 8 de abril cuando puedan verse los episodios que componen su quinta temporada.

El creador de la ficción, Carlos Montero, ha comentado sobre esta nueva temporada que «‘Élite’ es un universo al que siempre quiero regresar. Como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta, me anima. Y la quinta temporada nos ha quedado tan estupenda, tan viva, que sé que voy a regresar a ella más de dos y de tres veces. Es una fiesta para los sentidos. La vais a gozar».

Así será la quinta temporada de ‘Élite’

Arranca un nuevo curso en Las Encinas con muchos frentes abiertos. Tras la fatídica fiesta de Phillipe de Nochevieja y la huida de Guzmán, el secreto de la muerte de Armando amenaza con truncar la historia de amor de Samuel y Ari. Rebeca está en pleno viaje de autodescubrimiento, mientras Omar se recupera de la separación con Ander; además, la aparición de Bilal -que interpreta Adam Nourou, ganador del Goya por Adú-, dificultará su relación con Samuel. La confesión de abuso de Phillipe, los ataques incontrolables de ira de Patrick, el deseo de venganza de Benjamín, un regalo que Armando le hizo a Mencía y que esconde un secreto que podría destruir a ‘los benjamines’, un pacto de silencio entre Samuel y Rebeca que se romperá rápidamente y traerá las peores consecuencias…

Un escenario plagado de bombas a punto de estallar al que llegan dos nuevos estudiantes: Isadora, a quien interpreta Valentina Zenere, la gran heredera del imperio del ocio nocturno, e Iván, el hijo del mejor futbolista del mundo, a quien da vida André Lamoglia. Por supuesto, ninguno de los dos pasará desapercibido. Además, también participará en esta nueva tanda el actor Àlex Monner, a quien ya pudimos ver en una de las últimas ‘Historias breves’ publicadas en Navidad, pero aún no en la «serie madre».

