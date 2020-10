La actriz ha contado que un hombre intentó que subiera a su coche cuando tenía 17 años.

Elena Furiase ha querido compartir públicamente uno de los capítulos más difíciles que le han tocado vivir. La hija de Lolita Flores se abría en canal para echar la vista atrás y recordar el día que sufrió acoso siendo una adolescente, tenía 17 años, mientras se encontraba tranquilamente esperando al autobús: «No se me olvidará».

Ha relatado este episodio durante el último programa de ‘Mi casa es la tuya’ donde acompañaba a Concha Velasco, la principal entrevistada, y Ana Millán. Bertín Osborne les preguntaba si alguna habían sufrido acoso y ella reconocía que sí. «A mí me pasó una cosa», ha comenzado explicando. Sucedió cuando vivía junto a su familia en ‘La Moraleja’, muy cerca del que era su hogar mientras esperaba al autobús. «Estaba escuchando música con mis cascos y pasó varias veces por delante un coche largo, antiguo y color vino».

Aquel vehículo se paró justo enfrente suyo y vio bajar de él un señor bastante mayor que le dijo: «Vas a algún lado, ¿quieres que te lleve?». Pronto reaccionó y dijo que no, le explicó que tenía a una amiga muy cerca esperándola (algo que era mentira) y que su madre se encontraba en casa también pendiente de ella.

Sus explicaciones no hicieron cesar en el ánimo de aquel hombre que salió del coche y abrió la puerta del copiloto. «Me dijo: no te preocupes que yo te llevo, no pasa nada». De forma inmediata, se le acercó intimidándola y le agarró la cara: «No me podía ni mover». Fue entonces cuando Elena reaccionó rápidamente empujándole y gritando nooooo. Lo primero que hizo fue correr de vuelta a casa mientras escuchaba que decía: «No digas nada, no te voy a hacer nada». Nada más llegar se puso en contacto con su novio. «Fue la única vez que me ha pasado», concluía.

Concha Velasco se sincera

Por su parte, Concha Velasco ha contado que ella ha sufrido varios episodios de acoso en su vida, pero ha evitado entrar en detalles. «Los dos que me han acosado están muertos y de los muertos no se habla. Uno muy famoso, que me tuve que tirar yo por la ventana del baño. Todo el mundo sabe quién es, pero como está muerto…».

Asimismo, también ha señalado que cuando era joven y le tocaba viajar en el metro, llevaba alfileres para pinchar a aquellos exhibicionistas que se abrían la gabardina ante ella. Por su parte, Ana Milán ha reconocido que a ella no le ha tocado lidiar con ningún tipo de experiencia de acoso: «Jamás».