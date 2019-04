La gran aventura de Isabel Pantoja está a escasas horas de comenzar. La espera para verla tirarse desde el helicóptero ha llegado a su fin y desde las 22.00 horas podremos seguir sus andanzas y las del resto de concursantes en ‘Supervivientes’. Pero antes de irse a la isla, la tonadillera ha tenido que preparar su equipaje de cara a su estancia en Honduras.

Hacer las maletas no ha sido nada fácil ya que la dirección del programa restringe bastante el equipaje a los concursantes. No se pueden llevar todo lo que quieran y en el caso de Pantoja ha tenido que elegir con cuidado todo aquello que va a necesitar. A través de su cuenta de Instagram, la propia cantante ha mostrado las cosas que se lleva consigo y las que no.

En una publicación dividida en dos vídeos, Isabel Pantoja desvela que solo tiene permitido llevarse cinco prendas de baño, entre los que incluye alguna braguita. Además, lamenta su mala suerte porque amigos suyos le han confeccionado trajes de baño personalizados que no va a poder incluir en su maleta. La artista se ha provisto también de una prenda de abrigo para cuando refresque en la noche hondureña.

Sin embargo, hay algo que no le dejan llevar a la isla y que tiene clavado en el alma: sus santos. Pantoja es devota de la Virgen del Rocío y de la Virgen del Carmen. De hecho, pensaba que la acompañasen en este viaje mediante estampitas plastificadas, pero no ha sido así. Ha tenido que dejarlas en Cantora, guardadas dentro de su bolso.

Al borde del llanto, Isabel muestra su pena por no poder viajar con estos objetos de tanto valor emocional. En cambio, ha preferido llevarse a modo de amuleto un oso de peluche de sus nietos. ¿Le traerá suerte durante su concurso en ‘Supervivientes’. Lo que está claro es que elegir eso en vez de sus santos ha sido un sacrificio grande y que denota lo muchísimo que la andaluza quiere a sus nietos.