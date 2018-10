El motivo de las lágrimas de María Patiño

María Patiño es una de las colaboradoras de ‘Sálvame’ más hermética. De hecho, la periodista siempre ha tratado de mantener en un discreto segundo plano su vida personal, algo que le ha costado mucho trabajo. Es una de las caras más conocidas de la televisión y tiene la suerte de tener su propio programa, ‘Socialité’.

A pesar de que puede presumir de un gran éxito profesional, María Patiño ha pasado por duros momentos en su vida, como la pérdida de su padre hace casi dos años. La colaboradora ha hecho mención en las redes sociales en alguna ocasión lo mucho que lo hecha de menos con textos bonitos que no han pasado desapercibidos.

Todos los días piensa en su padre, fallecido hace casi dos años

“Mi padre representaba todos los valores que necesita una buena persona, fe en lo que cree, disciplina en lo que hace y honestidad en lo que dice. Un referente que me ayuda cada día para seguir luchando en aquello que cree sin importarme las consecuencias. Sus ojos reflejaban la transparencia y verdad, no hay día de mi vida que no los recuerde para saber que él es mi timón para saber a donde ir. Me enseñó todo en la vida, me enseñó a no quejarme sino a preocuparme y me enseñó entre otras cosas a amar para siempre a mi tierra, Galicia”.

Ha dedicado bonitas palabras a su padre fallecido

Pero no es la única persona con la que se emociona al hablar de ella. Estos días ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida. Y es que María Patiño no aparecía en el plató de ‘Sálvame’ por un motivo más que justificado: acudir al homenaje de una gran amiga en su colegio.

“Pasan los años pero nunca los recuerdos. Hoy regreso a mi etapa del colegio, recordando a una gran amiga”, ha escrito junto a una imagen en la que aparece llorando mientras el párroco le consuela. No ha dudado en contestar a algunos de sus seguidores, que se han preocupado por ella.

María Patiño ha acudido a su colegio para homenajear a una amiga

“Todos mis pensamientos van para ella”