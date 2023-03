El cabreo de Belén Esteban en ‘Sálvame’ que (casi) termina en abandono

Belén Esteban es una de las colaboradoras habituales de 'Sálvame' y de las más queridas por la cadena. Su genio y sus salidas de tono hacen que se convierta en un auténtico icono para el programa de las tardes. La de Paracuellos del Jarama ha mostrado su malestar en la tarde de este martes mientras hablaban de Anabel Pantoja y Pinocho, que se sentó en el 'Deluxe' para asegurar que tiene una prueba de ADN que confirma que es hijo de Bernardo Pantoja. Sin embargo, lo que parecía que era unos comentarios sin malicia ha terminado con un enfado por parte de la colaboradora de televisión.

La de Paracuellos del Jarama es de armas tomar y lo ha dejado claro a lo largo de este jueves en 'Sálvame'. "Jorge o me dejas acabar o me callo", amenazaba cuando no le dejaban pronunciar el nombre de Kiko Rivera por ser uno de los integrantes de la 'lista de vetados' de Mediaset. Viendo que sus compañeros no se callaban y no le dejaban terminar de argumentar su defensa a Anabel Pantoja, la colaboradora de televisión se ha levantado de su sitio y ha amenazado con abandonar el programa. "Nada, que me voy a tomar por culo. Ya me estáis tocando las narices", espetaba mientras el resto de compañeros le avisaba de que no podía abandonar el plató por las nuevas normas impuestas por Mediaset.

Belén Esteban intenta abandonar el programa

Jorge Javier ha intentado evitar un conflicto con Belén Esteban, diciéndole por lo bajo que era por su propio bien y que no se puede nombrar a Kiko Rivera, al igual que tampoco puede abandonar el programa. Agarrado del brazo, el popular presentador ha intentado por todos los medios que ella no abandonara el plató y se enfrentara a una regañina por parte del equipo de dirección. Tras un brutal enfado y tras la amenaza de marcharse, afortunadamente todo ha quedado en susto y Belén Esteban ha regresado a su puesto para seguir comentando la posibilidad de que Pinocho sea hermano de Anabel Pantoja. Además, al final se ha referido al DJ como el hermano de Isa Pantoja, algo que ha hecho que todo el plató se levantara a aplaudirla entre vítores.

La colaboradora se ha pronunciado sobre Pinocho

A lo largo del programa, Belén Esteban ha salido en defensa de su amiga, Anabel Pantoja: "Se que va a sonar muy mal y se me va a echar todo el mundo encima. Creo que Kiko Hernández va a estar de acuerdo conmigo. Cuando a Bernardo le pusieron el ascensor, lo pagó mi gorda; cuando hubo que ponerle cuatro mujeres para que lo cuidaran, lo pagó mi gorda… Pinocho ha aparecido cuando ha fallecido el padre”, decía la colaboradora. Estas palabras han molestado a Rafa Mora, quien ha salido en defensa de Pinocho: "Pinocho ha estado a los pies de la cama de Bernardo. Lo que pasa, que económicamente no lo ha podido ayudar”, decía el colaborador.

Belén Esteban se ha mostrado muy enfadada por lo que se dijo en su momento de que Anabel Pantoja no cuidaba a su padre enfermo. Por este motivo, ha aprovechado su presencia en el programa para resaltar todo lo que ella hizo por él: “Ayudó a su padre. Mi amiga le ha hecho la vida más fácil”, declaraba. Antes de terminar con el tema, la de Paracuellos del Jarama ha lanzado un dardo contra el supuesto hijo de Bernardo Pantoja: "Yo, si es mi padre, el día del velatorio estoy allí, cosa que él no ha hecho",