Después de dos años alejado del foco mediático tras su ruptura con María Teresa Campos, el humorista revelará su secreto más oculto en el nuevo reality de Telecinco.

‘Secret Story’, el reality estrella de la nueva temporada televisiva de Telecinco, está a la vuelta de la esquina. A la espera del estreno del programa que promete sacar a relucir los secretos más ocultos de varios rostros populares, los diversos espacios de Mediaset se están encargando de anunciar el nombre de los concursantes del mismo. En su vuelta de vacaciones, Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de anunciar el nombre del participante que llega como un auténtico bombazo y que promete dar que hablar. El humorista Edmundo ‘Bigote’ Arrocet convierte en el nuevo concursante confirmado del reality de Telecinco.

Alejado del foco mediático tras conocerse su el fin de su relación con María Teresa Campos, Edmundo ‘Bigote’ Arrocet se convierte en el fichaje estrella de ‘Secret Story’, el nuevo reality de Telecinco. Un fichaje estrella que llegará como una auténtico quebradero de cabeza para María Teresa Campos y el resto del clan. «Va a haber llanto y crujir de dientes por lo menos en tres casas españolas«, aseguraba Jorge Javier Vázquez tras decir el nombre del humorista.

A la espera de conocer la reacción de la veterana periodista, así como de sus hijas, el de Badalona se ha aventurado en asegurar que a la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ no le sentará nada bien que su expareja entre en la casa más vigilada de la televisión y no le haya dado explicaciones del motivo de su marcha tras su ruptura. De la misma forma, Belén Rodríguez ha confirmado que la madre de Terelu Campos no recibirá de buen grado la noticia y hace hincapié en que «no le va a sentar bien» su paso por el programa.

«Es hora de que mi secreto salga a la luz», decía Bigote Arrocet en el vídeo promocional de ‘La casa de los secretos’. A lo largo de los próximos meses, los concursantes del reality de Telecinco mostrarán su faceta más oculta. El humorista convivirá junto a Luca Onestini, Canales Rivera y Lucía Pariente.

María Teresa Campos no tiene ningún interés en Edmundo

Hace unos días, con la llegada de Bigote Arrocet a España tras meses alejado del foco mediático y después de que SEMANA publicase en exclusiva los problemas con Hacienda del humorista, Carlota Corredera revelaba que María Teresa Campos no tenía ningún interés en la que fuera su pareja.

La llegada de Bigote al territorio patrio se produce tras dos años de ausencia. También coincide prácticamente con el último capítulo en su historia de desamor con María Teresa Campos. Hace apenas unos días, la veterana periodista tomaba una drástica decisión con dos coches que eran propiedad de Bigote y que aún permanecían en el garaje de su casa. Harta de tenerlos en su mansión de Molino de la Hoz, a las afueras de la capital, los ha enviado directamente al desguace.