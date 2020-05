El último debate de Jordi González estuvo marcado por la polémica. No tanto por lo que sucedió ese día en ‘Supervivientes‘, sino por la enigmática despedida de su presentador. Un mensaje que fue interpretado como un hasta siempre. Horas después de que haya saltado a los medios de comunicación que Sonsoles Ónega será su sustituta al frente del programa, el movimiento de Jordi ha sido cuanto menos sospechoso. Ha abandonado las redes sociales tras su anuncio, lo que, según muchos usuarios, podría deberse a un monumental cabreo por parte del catalán. Ni se ha despedido ni tampoco ha dado pistas del motivo por el que se ha cerrado su cuenta de Instagram de manera fulminante.

Y es que pocos entienden que se cambie de presentador a estas alturas y mucho menos que Jordi se quede fuera de juego para el debate final. Tanto que han sido muchos los espectadores que se han hecho eco tanto de la decisión de Jordi González como la de Mediaset, sin embargo, él por el momento, continúa desaparecido. No hay ni rastro de él después de que ‘Fórmula TV’ adelantara este giro de timón por parte de la cadena, pues, según anunció el citado medio, la presentadora de ‘Ya es mediodía‘ debutará en prime time antes de lo esperado, siendo el domingo 31 de mayo el estreno de Sonsoles al frente un espacio de esta índole. No obstante, Mediaset todavía no ha confirmado ni desmentido nada.

De ser así, su debut llega poco antes de que dé comienzo el nuevo reality de Mediaset, ‘La caja fuerte’. Las galas serán conducidas por Jorge Javier Vázquez y los debates por Sonsoles Ónega, un nuevo tándem del que todavía se desconoce su funcionamiento en la pequeña pantalla. Aunque Jorge Javier está muy acostumbrado a este tipo de formatos, para Sonsoles esta oportunidad laboral es un cambio radical. Como punto a favor para ella, Sonsoles cuenta con el apoyo de los espectadores y, prueba de ello, que hayan sido muchos los que han aplaudido en redes sociales su fichaje. Su frescura, profesionalidad y ser una cara nueva son tres factores que, en este caso, son valorados muy positivamente por la audiencia.

De hecho, el único perfil que continúa abierto del presentador es el de Twitter. Una red social en la que era muy poco activo y así se refleja en que su último tweet pertenezca al 7 de enero del pasado año.

Jordi González en la aventura selvática

Jordi, en cambio, ha acaparado titulares en la actual edición de la aventura selvática tras lo que las redes sociales consideraban patinazos. Una de las últimas cuando dio información inesperada a los concursantes del reality sobre la situación extrema que vivía el país, aunque estos datos llegaron a cuenta gotas, lo que provocó una incertidumbre angustiosa en los participantes. «Estoy serio, estoy triste, porque las cosas no están yendo bien. Pero no hablo del concurso, hablo en general», dijo. Poco después el propio Jordi fue consciente de las críticas y trató de justificarse en pleno directo: «He dicho que las cosas van mal, porque no va bien. No quiero transmitirles angustia, pero tampoco voy a ser imbécil como para decirles que estamos contentos, porque no lo estamos». Quiso zanjar la polémica, sin embargo, este instante tan solo es un ejemplo de los momentos en los que Jordi González fue puesto en entredicho por la audiencia de ‘Supervivientes’.

Sus últimas palabras en ‘Supervivientes’

«Creo que la gratitud, si no se expresa, no vale nada. Quiero dar las gracias de corazón a Paolo, Manolo, Jaime, Paco, Pedro, Alfredo, Ángelo, a Cristina… por la confianza que han depositado en mí. Ha llegado el final de este capítulo 14º de ‘Conexión Honduras’. Yo os digo muchas gracias y nos vemos… más pronto que nadie», espetó mirando a cámara. Sus últimas declaraciones corrieron como la pólvora, dejando desconcertado al público. La despedida era inesperada y pocos sabían entonces quién iba a ser su sustituta en el último programa de una edición histórica.

Días después de producirse, su despedida cobra todavía más sentido. Quizás el presentador era consciente y conocedor de que no estará presente en el último programa del debate, un sabor agridulce después de varios meses conduciéndolo. Por el momento, no se conoce que tenga ningún proyecto próximo en televisión. Era muy habitual que ejerciera como presentador de debates como ‘Gran Hermano’ o ‘Supervivientes’, pero ahora se verá obligado a descansar hasta que surja una nueva oportunidad para él en ese medio que tanto ama.

Pero, ¿este cambio de rol podría deberse a un descenso en las audiencias? Según han revelado consultoras especializadas, el debate ha liderado muchísimos domingos en la parrilla, por lo que esta razón se descarta como el motivo de su repentina salida.