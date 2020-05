2 "He podido entender por qué eligió irse"

«Ahora que tengo la sensibilidad más a flor de piel he visionado cosas en la isla que yo misma he querido dejar de vivir a pesar de todo allí en la isla he podido entender porqué ella eligió irse. Hasta ahora no lo había podido entender y hasta ahora no la había perdonado».