Nagore Robles y Sandra Barneda ya no esconden su relación, como hacían en los primeros meses de su romance. En plató mantenían las formas y dejaban que los entresijos de su amor quedasen detrás de las cámaras y alejados de miradas indiscretas, pero poco a poco se han ido sintiéndose cómodas y no dudan en dejar entrever incluso sus rencillas privadas ante el público. Así sucedió durante ‘El debate de las Tentaciones’ de este lunes, cuando la presentadora y la colaboradora del programa se enzarzaron en un divertido cruce de pullitas y zascas que entretuvo a los televidentes y que demostraba su complicidad.

Con un claro tono jocoso y dispuestas a hacer humor, Nagore Robles y Sandra Barneda se divirtieron mucho con su cruce de pullitas, dejando con ello al descubierto un conflicto personal que existe entre ellas, pero que al parecer no supone un gran problema. Todo comenzó cuando Nagore comentó uno de los vídeos de la última edición de ‘La isla de las tentaciones’, en la que Zoe pide repetidamente perdón a su compañera Rosario tras haber metido la pata. Son muchos los que critican que no todo se puede consentir, por mucho que se pida disculpas después, algo que defiende Nagore, quien cree que Zoe ha traspasado la línea y el perdón no es suficiente. No es lo que piensa Sandra Barneda, que ha querido apuntar su propia opinión: “Ha estado todo el rato diciendo lo siento, lo siento, lo siento”, demostrando que para ella una disculpa a tiempo siempre puede solucionarlo todo.

Nagore Robles no daba crédito al escuchar lo que defendía Sandra Barneda y no ha podido refrenar su reproche en directo: “¡Es que a mí que me digas siete veces lo siento, no lo sientes, no me vale!”. Una pullita que Sandra sabía perfectamente a qué se refería y es que en plató todos entendieron que habían dejado de hablar de Zoe y Rosario y ahora las protagonistas de la conversación era la presentadora y su pareja. “No, si ya lo tengo comprobado”. Con ello, la pareja ha dejado claro que a Nagore Robles poco le importa que se le pida perdón cuando se siente ofendida por algo y que Sandra Barneda no tiene reparo alguno en pedir disculpas cuando considera que no ha hecho las cosas como debería.

Nagore ha seguido con el juego de tirarse los trastos entre broma y broma y ha emplazado la guerrilla para más adelante: “Ya te la devolveré yo, porque te voy a decir una cosa, si Rosario es combativa, no sabéis cómo soy yo”. En ese momento, Sandra no ha podido contener la risa al escuchar el juramento de venganza de su novia, mostrando la complicidad que entre ellas existe. Después la presentadora quiso saber si después este cruce de pullas tendría consecuencias más allá: “Después de la tormenta, ¿llega la calma o no llega la calma?”, a los que Nagore responde con contundencia, zanjando el tema, pero prometiendo guerra sin cuartel: “En la isla sí llega la calma”. Otra cosa será en plató.