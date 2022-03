Rosalía ha llegado al plató de ‘El Hormiguero’ para revolucionar a todo el «gallinero». La artista española más aclamada a nivel internacional ha sido la última invitada del programa de Pablo Motos. Ha acudido para presentar su último trabajo, ‘Motomami‘, que saldrá a la venta a partir de las doce de la noche. Tras el éxito de sus discos anteriores, Rosalía promete sorprender a sus seguidores. El primer single de este último álbum discográfico, ‘Chicken Teriyaki’, dio mucho de que hablar y se puso en los número 1 de las listas musicales en cuestión de días. Los internautas no tardaron en convertirlo en Trending Topic. Una auténtica revolución. Y es que todo lo que toca Rosalía lo convierte en oro. Por eso no nos ha hecho de extrañar que esta noche haya hecho que tanto Nuria Roca, al frente del programa, como Pablo Motos, desde su casa, y el resto de colaboradores de ‘El Hormiguero’.

Rosalía ha hecho que Nuria Roca y Pablo Motos bailen al ritmo de su canción

Durante su entrevista, Rosalía ha hablado de su nuevo álbum discográfico, ‘Motomami’, ha enseñado la portada del mismo e incluso se ha atrevido a hacer un tutorial del baile de su último single, ‘Chicken Teriyaki‘. Ha sido precisamente ahí cuando hemos vivido uno de los momentos más divertidos del programa y de la artista de ‘Con altura’. ¿Quieres ver el vídeo que se ha convertido en viral y que dará mucho de que hablar? Pues no te lo pierdas porque lo tenemos para ti. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Antena 3

Rosalía les ha mostrado el paso a paso del baile y no podía parar de reír al ver a Pablo desde casa realizar cada uno de los pasos. Tal y como podéis ver en las imágenes anteriores, todos han movido las caderas al ritmo de esta canción (con más o menos arte) y han protagonizado uno de los momentos más divertidos de la noche.

Pablo Motos ha querido saber cómo escribe las canciones Rosalía y cómo compone cada una de sus letras, que se convierten en éxitos. «Depende de la canción», asegura la artista.»Hay canciones que tengo unas líneas empezadas en el móvil y luego las continuo. Hay otras que hago en papel y me pongo en el estudio a dedicarles horas. Las mejores yo creo que me salen tumbada en la cama«, ha dicho entre risas. Tras revelar esto, ha sido Nuria Roca quien ha querido conocer cómo sabe, cuando está en el estudio, que una canción ya está terminada: «Cuando no estoy neurótica perdida. Cuando la puedo escuchar y ya, porque sino siempre estoy tomando notas en plan hay que hacer tal ajuste«, ha respondido la catalana.

La artista habla del reguetón, uno de los géneros musicales favoritos en la actualidad

A partir de medía noche, se lanza el último disco de Rosalía. En una entrevista en Rolling Stone, definió este álbum como el resultado de «una experimentación muy grande», en el que las influencias van de Héctor Lavoe a Patti Smith, pasando por el reguetón y Pedro Almódovar. Precisamente ha hablado sobre este género musical y el por qué es de los más escuchados actualmente. «No tengo la respuesta. Claramente, es una música con mucha magia. Te hace moverte, que te alegra y que te hace dar mucho feeling. Es una música muy especial, que ya tiene sus años, como género. A mí me encanta. Yo siempre el reggaeton. Siempre lo cantaba y lo baila con mis primas en la feria las actuaciones de Don Omar o Lorna», ha dicho.

Rosalía se ha convertido en una de las artistas nacionales con más presencia a nivel internacional. Durante la conversación, ha hablado de cómo gestiona la fama: «No me tomo muy en serio lo de la fama… Sigo haciendo las mismas cosas de siempre. Hay cosas que no quiero que cambien; ir a mi pueblo, ir a comprar el pan...». Pero, ¿qué hace la cantante cuándo no está componiendo? «Cuando tengo días libres… Me pongo a hacer brownies, me voy con la moto., voy a ver a mi hermana..«, ha asegurado. Aunque ha desvelado que tiene pocos días libres y que siempre está cantando o bailando para entrenar así tanto su voz como su cuerpo.

