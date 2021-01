El actor ha sorprendido a la audiencia de Antena 3 al imitar a la perfección al cantante. ¡Así de bien calca la voz del almeriense!

Este jueves, el actor Álex González ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’. Allí ha promocionado, en compañía de Verónica Echegui, serie ‘3 Caminos’, que se va a emitir en la plataforma Prime Video.

Durante su visita al programa de Pablo Motos, ambos intérpretes han demostrado la química que existe entre ellos. También han hecho alarde de sus respectivas dotes como cantantes. La actriz ha interpretado ‘a capella’ una de las rancheras más conocidas: ‘Volver, volver’, de Vicente Fernández. Un momentazo que ha encandilado a la audiencia y al que se ha sumado el presentador, que no conocía bien la letra. Quien no se animaba a acompañarla dando en do de pecho era Álex. Y por este motivo, el valenciano ha revelado que no se le da nada mal cantar, y que imita de maravilla a David Bisbal.

Aunque en un principio se mostraba reticente a imitar al cantante almeriense, al final el actor no ha podido resistirse a la petición de Motos. Éste le recordaba que a Bisbal le encanta que lo imiten. El actor le respondía: «Conozco David, lo admiro muchísimo y a él no le hace tanta gracia». Rendido a su talento como imitador, el conductor lo aplaudía: «Igual está en su casa viéndolo y se estará riendo. Lo has hecho súper». También Verónica Echegui lo animaba a continuar: «Es una pasada, canta súper bien Álex».

Así, ha demostrado ante los espectadores de Antena 3 lo bien que imita la voz de artista cantando el ‘Cumpleaños feliz’ como si del andaluz se tratase. No hay más que ver el vídeo para comprobar que poner la voz del extriufito es para él coser y cantar. ¡Lo borda!

Álex González ha sido para muchas el soltero de oro del cine español. A sus 40 años, el actor (que saltó a la fama por su papel en ‘El Príncipe’) ha mantenido sonados romances con conocidos rostros conocidos de nuestro país, como Chenoa, Gabriela Andrada (hija de Minerva Piquero), Beatriz Montañez, presentadora de ‘El Intermedio’ o Mónica Cruz, hermana de Penélope Cruz. Carolina Lapausa, la exnovia de Álex Lecqui, Andrea Guasch, la estudiante sevillana Sandra Sivianes o su entrenadora personal Amaya Méndez también se suman a su amplia lista de conquistas. Incluso se llegó a comentar que puso haber mantenido un affaire con su compañera en la serie ‘El Príncipe’: Hiba Abouk.

Pero fue con Adriana Ugarte con quien mantuvo una unión sentimental más seria y duradera. Se conocieron en un set de rodaje y enseguida surgió la química entre ellos. Su relación duró algo más de dos años e incluso llegaron a vivir juntos. Y aunque lo suyo prometía ser un amor duradero, finalmente rompieron. En la actualidad, el actor tiene el corazón ocupado, aunque prefiere desvelar por quién: «Me encantan los planes de pareja en casa», reconocía en una entrevista reciente a SEMANA. La última novia que le conocemos ha sido la diseñadora Blanca Rodríguez. El pasado verano se le fotografió en las playas de Formentera junto a su gran amiga y representante Laura Díaz-Romera.