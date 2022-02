Las hermanas Kardashian vuelven a protagonizar un reality tras el final de ‘Keeping Up with the Kardashians’ y sus ocho spin offs, pero esta vez han cambiado de casa. Las empresarias dejan E! a un lado, y esta vez se unen a la compañía Disney para su nuevo trabajo en el mundo de la telerrealidad, ‘Las Kardashian’.

Las familia K vuelven a enseñar sus vidas en un reality, que a España llega a través de la plataforma del ratón Mickey.

Las cinco hermanas junto a su madre han firmado un acuerdo de larga duración con la plataforma estadounidense Hulu, tras más de catorce años en su anterior cadena, que será quien producirá el formato para Estados Unidos. Mientras tanto, alrededor del mundo, la serie llegará a través de Disney+. La primera temporada de ‘Las Kardashian’ se estrenará el próximo 14 de abril dentro del apartado Star. Ya podemos ver el primer adelanto. ¡No te lo pierdas y dale al play!

Vídeo: Disney +

¿Cómo será esta nueva serie?

La familia que los fans ya conocen vuelve con una nueva serie en la que dan acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie dejan que las cámaras les acompañen en su día a día para que el público conozca la verdad que esconden los titulares. Esta serie muestra entre otras cosas la gigantesca presión que implica gestionar negocios de miles de millones de dólares, los momentos de juego y de llevar los niños al colegio, y ofrece a los espectadores una historia fascinante y cercana sobre el amor y la vida bajo los focos.

Ben Winston, socio de Fulwell 73, es el productor ejecutivo junto a Emma Conway y Elizabeth Jones, con Danielle King como showrunner y productora ejecutiva.