Después de pensar en las palabras que le dedicó su expareja en su llamada hace dos semanas, la concursante ha tomado una importante decisión.

Dos semanas después de recibir la llamada de Rodri Fuertes, Adara Molinero sigue dándole vueltas a la conversación que mantuvo con su expareja. La concursante de ‘Secret Story: La casa de los secretos’ tiene claro que necesita seguir con su vida y centrarse en su futuro sin tener que esperar a que el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se decida a dar un paso al frente. Este sábado, en una conversación con Luis Rollán, la ganadora de la última edición de ‘GH VIP’ ha tomado una determinante decisión.

Después de darle vueltas a todas y cada una de las palabras que le dedicó Rodri Fuertes en su llamada hace dos semanas, Adara Molinero ha tomado la decisión de ponerle fin a todo y dejar de pensar en la que fuera su pareja. Durante una conversación con Luis Rollán, la exazafata reconocía que esperaba que el joven tomara consciencia del proyecto de futuro que quería y verle más comprometido con la relación. Sin embargo, está cansada de esperar y quiere seguir adelante con su vida, sin mirar atrás y dejando de forzar la situación.

Esta importante determinación llegaba después de que, en medio de varias confidencias, Adara Molinero insistiera en regalarle una pulsera a su expareja, algo que Luis Rollán tachaba de mala idea y provocaba que la exazafata reflexionara sobre sus continuos esfuerzos por hacer que su expareja sentara la cabeza.

A Adara Molinero le faltó que Rodri Fuertes le dijera en su llamada un «te quiero», algo de lo que después se ha arrepentido el joven, tal y como desveló Elena Rodríguez hace unos días. «Él lo ha hecho con l mejor intención para que ella dejara de sentir pena», comentaba la madre de la concursante en ‘Sábado deluxe’. Por el momento, el exconcursnate de ‘Gran Hermano’ se encuentra de viaje en México y ha optado por apartarse durante un tiempo del foco mediático. Eso sí, antes de emprender su aventura, el joven reconocía en sus redes sociales que estaba centrado en vivir el momento.

La verdad sobre la ruptura entre Adara y Rodri

Adara Molinero se abría en canal con Cristina Porta y Luca Onestini y hablaba abiertamente de los motivos de su ruptura con Rodri Fuertes. «¿Te imaginas que salgo yo y Rodri ha conocido a alguien? Le echo de menos», confesaba la exazafata. Tras esto, la exgran hermana aseguraba que su expareja está obsesionado con su imagen y reconocía que él no estaba preparado para vivir juntos. La exazafata no está dispuesta a pasar página y solo el tiempo dirá si la joven volverá a darle una nueva oportunidad al amor.

El pasado jueves, la concursante iba un paso más allá y desvelaba que la razón principal de su ruptura fue que el joven no estaba preparado para tener un hijo. Ella quiere en un futuro tener otro hijo, sin embargo eso no entra en los planes de él. Por estos desacuerdos decidieron tomar caminos separados, por mucho que a los dos les duela esta decisión.

Estas palabras coinciden con las que antes le había dicho el propio Rodri a Jorge Javier Vázquez: «Es todo mucho más fácil que lo que puede decir la gente. Hay cosas en las que no nos entendemos. No es que no nos queramos. La cosa es mucho más sencilla: lo intentamos muchas veces, vimos que no salía pero eso no quita que no nos queramos mucho. Ha pasado muy poco tiempo y es duro», decía. Y añadía que «Nos lo dice mucha gente. Nosotros todo lo que hemos vivido ha sido muy intenso. Ha sido como una telenovela. Lo hemos intentado y al final vimos que nos hacíamos daño. No terminaba de llegar a donde queríamos. Cuesta pero es solo eso. No tiene más historia. A mi no me ha pasado esto en la vida».