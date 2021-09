Julián Iantzi la semana pasada abandonó ‘MasterChef Celebrity’ y solo se dijo que tenía «problemas personales». Ahora se sabe que perdió a su madre y que fue a despedirse de ella. Mucha emoción en los fogones cuando confiesa las últimas palabras que le dijo su madre

El presentador Julián Iantzi está ahora dando mucho juego entre los fogones de ‘MasterChef Celebrity’ en su sexta edición. Sin embargo, el pasado lunes, en la segunda entrega del programa, dejó a todos con el corazón en un puño al ver cómo se ausentaba de la prueba de eliminación del reality culinario y pocas explicaciones se ofrecieron al público y a sus compañeros al respecto. “Problemas personales”, acertó a decir Jordi Cruz en representación de la organización, sin añadir qué le sucedía al comunicador vasco y que justificaba no enfrentarse al reto por el que se decidiría su permanencia en el concurso. Nadie se quejó y sus compañeros le mandaron un fuerte abrazo y muchos ánimos, acrecentando en el público la preocupación, al intuir que algo grave había sucedido para justificar su ausencia.

Una semana después se ha conocido el trágico motivo. Al inicio del programa, Jordi Cruz quiso ofrecerle su apoyo en tan duros momentos, pero manteniéndose cauto para no desvelar él mismo lo que aquejaba Julián Iantzi: “Antes de comenzar, Julián, mucho ánimo, espero que poco a poco te vaya recuperando de la circunstancia personal de la semana pasada”. Una afirmación que emocionó al presentador vasco, que no dudó sin embargo en responder con una sonrisa en el rostro. “Yo quiero agradecer por un lado el comportamiento de mis compañeros, muchas gracias por el detalle. Y, por otro lado, a vosotros y a la productora, porque la verdad es que me habéis ayudado en todo, han sido todo facilidades. Me han ayudado en todo lo que he tenido que sufrir. Bueno, que vaya todo por mi madre en lo que siguiera, y sigo, y a daros guerra. Aquí pena ninguna, a darlo todo por la Chelo, por la Chelito”, decía Julián Iantzi, dejando entrever con ello que su madre había fallecido.

El aplauso de sus compañeros ante su entereza hizo que continuase dando las gracias a todos por su incondicional apoyo: “Pude estar con mi madre, me pude despedir de ella y me dijo: ‘Hijo, pelea, tú sigue, yo me voy, pero no pasa nada. Desde donde esté te apoyaré, te animaré y tienes que resurgir como el ave fénix’”, compartió el ahora concursante de ‘MasterChef Celebrity’, que está dispuesta a luchar por su madre, a demostrarle que es un ganador y que con su esfuerzo y trabajo entre los fogones de TVE quizá no llegue a la final, pero sí hará lo imposible por ganar pruebas y poder ayudar con ello a la asociación benéfica Aemar, de la que es colaborador habitual y que centra su objetivo es investigar sobre la esclerosis múltiple.