El regalo más valioso que le han hecho en su vida es el anillo de pedida de su boda con Feliciano López. Te decimos su valor real.

El pasado jueves, Alba Carrillo sorprendía a la audiencia de ‘Sálvame’ al revelar un detalle sobre su matrimonio con Feliciano López. Durante la emisión del programa, los colaboradores hablaban sobre los regalos más caros que han recibido en su vida. La madrileña lo tenía claro: el obsequio de mayor valor que le han hecho es el anillo de pedida que le hizo su exmarido.

Alba Carrillo guarda el anillo «en el banco»

El anillo en cuestión no era otro que el de pedida. Aquel con el que el tenista quiso agasajarla el día que le pidió matrimonio. La pieza, adquirida en el mercado de diamantes de Amberes, podría estar valorada en unos 20.000 euros. O más. Porque hasta ahora, la madrileña no sabía a ciencia cierta cuánto podría costar la joya. «Me gustaría saber cuánto valen por si me vienen achuchadas las cosas», bromeaba. “Si el brillante es bueno no creo que cueste menos de 30.000 o 40.000 euros”, indicaba Carmen Borrego.

Consciente de su elevado valor, ha revelado que lo guarda a buen recaudo en una caja fuerte bancaria: «Lo tengo en el banco… A ver si me está costando más guardarlo que el anillo», bromeaba. Para salir de dudas, una experta gemóloga ha visitado el programa. Y, así, ha podido conocer con exactitud su precio. Por fin, la tasadora revelaba cuál es su precio aproximado: ¡45.000/50.000euros!

«Tiene un valor sentimental incalculable», señalaba al explicar los motivos por los que aún sigue teniendo el anillo. Lo cierto es que tras romper con el tenista, once meses después de su boda, casi le da por deshacerse de él. En un ataque de ira, montó «un pollito», y hasta pensó en devolvérselo a Feliciano. «Pero luego dije: «Reflexiona», ha recordado. Y esto le hizo preservarlo hasta el día de hoy.

La joya «ahora solo tiene valor económico»

Sincera, ha relatado que optó por guardarlo tras meditar: «Si es mi anillo, me lo quedo». Por un lado, además, «tenía muy valor emocional». Ahora» solo tiene valor económico».

Alba Carrillo y Feliciano López anunciaron su compromiso en agosto de 2014. Se casaron el 17 de julio de 2015 muy enamorados. Pero su historia duró muy poco. Anunciaron su ruptura en junio de 2016, ni un año después de su enlace. Yo le regalé un reloj Es muy de relojes y él en ese sentido es muy caprichoso. Dentro de mis posibilidades era muy buen reloj.

Alba ha pasado página ya a su historia de amor con Feliciano López. Y está haciendo lo mismo con su romance con Santi Burgoa, con el que ha roto tras dos años de relación. «No estoy en mi mejor momento», confesaba a Jorge Javier Vázquez hace unos días en el plató de ‘Secret Story’, ha reconocido recientemente. De momento, no está para volver a las andadas… Parece que ha perdido la ilusión por el amor: «El amor es una patraña», sentencia.