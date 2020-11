«La cinta la tengo yo, pero no la voy a sacar, es una forma de cubrirme las espaldas», ha afirmado Antonio Escámez, hijo del albacea de Paquirri.

Grabaciones secretas, detectives privados, supuestas intenciones de separación… Continúan saliendo a la luz numerosas informaciones demoledoras contra Isabel Pantoja. Esta vez ha hablado Antonio Escámez, el hijo del albacea encargado del testamento del difunto Paquirri, quien ha desvelado el contenido de una cinta en la que la artista se pronuncia sobre Paquirri y que habría supuesto un punto de inflexión en el matrimonio. Una revelación que ha hecho durante la tercera entrega de ‘Cantora, la herencia envenenada’.

«La cinta la tengo yo, pero no la voy a sacar, es una forma de cubrirme las espaldas», aseguraba con rotundidad. Explicaba que en la citada grabación se puede escuchar a la tonadillera hablando mal del que fuera su marido. Un detonante que podría haber marcado un antes y un después en la relación. Según su versión habría provocado que el diestro tuviera intenciones de separarse.

«Llevaba una temporada un poco tristón, estaba mal. No sé si el matrimonio se iba a romper, pero había una crisis». Una realidad de la que fue testigo a través de su padre. «Paco algunas veces se encontraba tan mal que se venía a dormir a mi casa con mi padre. Mi padre y Paco ya habían hablado el tema de cambiar el testamento y que no estaba bien con Isabel».

«No se podía imaginar que Paco fuera así»

Antonio Escámez ha reconocido que escuchó un fragmento de esta grabación que ahora sale a la luz en la que se puede oír a Isabel Pantoja manteniendo una conversación con otra mujer. «Se la hicieron llegar a Paco y creo recordar que fue del entorno cercano a Isabel». La escuchó en su momento en la oficina de Cantora. «Dice cosas de Paco que a él no le gustan. Ya sabes cómo es él, es muy orgulloso y le sentó muy mal».

«Estaba Isabel hablando mal de Paco. Lo que yo oí era que se está quejando de la forma de ser de Paco. Ella decía que no se podía imaginar que Paco fuera así. Algo había ocurrido». Asimismo, ha querido manifestar su opinión sobre el matrimonio: «No iba a durar mucho porque se estaba complicando en muy poco tiempo, había muchas desavenencias».

Respecto a la sonada grabación, ha explicado que no la había escuchado en su totalidad, pero que las diversas versiones que se están dando recientemente encajan con lo que le había confesado su padre. Teresa Rivera, hermana del torero, durante su intervención en el programa de Mediaset también dijo que había pasado algo importante que no le gustó al torero quien podría estar valorando terminar con su matrimonio. «Mi hermano se quería separar de Isabel Pantoja. No me contó lo que sucedió. Paco se iba a separar de Isabel cuando volviera de América. Sería por la convivencia, la familia o algo que vería».