La llamada de José Antonio a ‘Montealto’ para matizar algunos de los puntos que se tocaban en el especial ha supuesto un antes y un después para la familia mediática de Rocío Carrasco. El marido de Gloria Mohedano aprovechó su intervención para pedir a Mediaset que le dejaran hablar y poder dar así su versión de los hechos. Este fin de semana, Jorge Javier Vázquez ha desvelado las desorbitadas exigencias que ha puesto el para sentarse en ‘Sábado deluxe’.

José Antonio Rodríguez está en el punto de mira después de su polémica llamada en directo a ‘Montealto’ para decir que ni él ni el resto de su familia se creían a Rocío Carrasco. Después de su enfrentamiento, el marido de Gloria Mohedano ha dado un paso adelante para sentarse en un plató de televisión y Jorge Javier Vázquez ha hecho público que este se reunió con Patricia González, directora de ‘Sábado deluxe’, para dar una entrevista. «Primero le dijo que en un programa no le daba tiempo, que necesitaba dos. Imaginaos un José Antonio de 22:00 a 2:30«, comentaba. Tras esto, el presentador también hizo público que el tío de la hija de Rocío Jurado exigió un caché superior al de Amador Mohedano. «Dijo: ‘Tengo que cobrar el doble que Amador porque sé el doble’. Conocimientos al peso», comentaba.

Esta confesión llega tan solo un día después de que Rocío Carrasco volviera a reaparecer en televisión y reconociera que no tenía intención de tener ninguna relación con su familia mediática. «Para mí no existe ninguno de ellos. Hace tiempo dejaron de formar parte de mi vida», recalcaba. Una difícil decisión que tomó hace tiempo por iniciativa propia y que hace un esfuerzo por hacer que no le duela. La hija de Rocío Jurado considera que es «injusto» el trato que ha recibido por parte de los suyos y más aún cuando reconoce que no le ha hecho nada a ninguno. «Jamás he ocasionado un mal a ninguno de ellos. De ahí más la incomprensión. Al final te das cuenta que son así. Son capaces de vender su alma al diablo por lo que sea, sin ningún tipo de motivación. Eso me parece más cruel porque puedes tener un malentendido, pero no pasa nada porque al final eres familia. En este caso es un odio enconado que parece que se lo tienen a ella (Rocío Jurado) no a mí», comentó.

José Antonio Rodríguez puso en duda a su sobrina y señalo a Fidel Albiac

Fue el viernes 4 de febrero cuando José Antonio puso en duda que Rocío Flores pudiera propinarle una paliza a su madre, a pesar de que existe una sentencia que condena a la joven. «Estoy poniendo en duda la actuación de su marido y el cómo se ha contado. ¿Tienes al lado a una persona a la que están pegando y no intervienes? Si estás a dos metros…», comentaba. Al escuchar estas palabras, los colaboradores que estaban presentes en plató se llevaban las manos a la cabeza y no daban crédito a lo que estaban escuchando. «No cuenta la verdad. No nos la creemos ninguno, conocemos las dos versiones, vosotros no la conocéis«, continuaba José Antonio.

En medio del rifirrafe entre ambos, Jorge Javier Vázquez tomaba la palabra para recriminar al andaluz por sus declaraciones. «¿Te parece poco? A ti no te parece que como tío, que ella te estaba contando aquello y estaba intranquila… ¿no te sale llamarla para ver cómo estaba al día siguiente? Tú no crees que con tantos homenajes que le hacéis a Rocío Jurado no se le caería la cara de vergüenza si entrases en un programa de televisión para desmentir un episodio tan grave como ha vivido?«, le echaba en cara el presentador. Por su parte, la hija de la artista insistía en que la llamada era un «despropósito» y que no había nada peor que la ignorancia. A pesar del revuelo que se armó, José Antonio no se arrepiente de nada de lo que dijo en su llamada y reconoce que todavía le queda mucho que decir. «Cuando llegue el momento hablaré», aseveró.