La presentadora se ha sentado en el plató de ‘Lazos de sangre’ para rendir un «tributo» a la malagueña, con la que protagonizó una sonada bronca.

Este martes,María Teresa Campos se ha convertido en la protagonista de ‘Lazos de sangre’, el programa de Televisión Española que presenta Boris Izaguirre y que repasa cada semana la trayectoria de un rostro conocido de nuestro país. Por este motivo, Isabel Gemio ha sido invitada al espacio.

«Decirle no a la directora del programa cuesta. Lo que ella no consiga…», decía en alusión a Carmen Calvo, quien está al mando. «No encontraba motivación para no venir. Una invitación como esta y en una casa como esta, que me ha dado momentos únicos. Un tributo… reconocer esa trayectoria tan impresionante que tiene María Teresa. ¡Cómo no iba a no aceptar! No encontraba ninguna razón. Estoy encantada de estar aquí».

Isabel Gemio recuerda el «cariño y el respeto» que siente por María Teresa Campos

Serena y en son de paz, la periodista dejaba claro el cariño que siente por la malagueña. «A lo mejor alguna persona puede pensar por ese desencuentro que hubo… a lo mejor espera algo de morbo. Para nada, en absoluto. Para mí siempre va a prevalecer el afecto que le tengo, el cariño, el respeto y la admiración que le tengo. Y los muchos momentos que están ahí».

«Gracias, Isabel, porque este discurso inicial ya ha sembrado el tono perfecto», comentaba Boris. «Siempre hemos tenido una relación maravillosa y además estoy segura que la vamos a seguir teniendo», confesaba la extremeña. «El hecho de que estés acá esta noche es muy importante», recordaba el venezolano.

La bronca entre Isabel Gemio y María Teresa Campos se produjo no hace mucho tiempo. Fue el pasado mes de enero cuando Gemio le hizo una entrevista a la andaluza para su programa ‘Enredadas en la Red’, en el canal de Youtube. En ella hizo preguntas que resultaron incómodas a la veterana comunicadora. Por ejemplo, quiso saber por Bigote Arrocet y otros asuntos como su paso por ‘Qué tiempo tan feliz’.

La malagueña llamó «mezquina» y «gilipollas» a la extremeña

María Teresa tenía pocas ganas de hablar y su colega le recriminó durante el encuentro que «estaba muy cuidadosa a la hora de hablar». La respuesta fue tajante: «Yo no le doy un titular a nadie si puedo evitarlo. Si no quieres eso, no te pones al pie de los caballos. Si te doy un titular es porque quiero. No has conseguido meterme, yo no me voy a meter. Y, además, ya es larga la entrevista. ¡Ya llevamos una hora!». Tras aquel encontronazo, la comunicadora no dudó en definir su actitud de «mezquina» e incluso acusó a su compañera como una «gilipollas». Tiempo después se cruzaron nuevos calificativos, sin llegar a una tregua.

Con esta aparición de Isabel Gemio queda claro que esta desea fumar la pipa de la paz y dejar atrás una entrevista que causó revuelo y polémica y en la que, según ella, nunca tuvo intención de lastimar a María Teresa.

En el debate final de ‘Lazos de sangre’, Isabel Gemio lanzaba un alegato a favor de María Teresa, cuya vida sentimental ha ocupado las portadas del corazón a raíz de su relación con Bigote Arrocet. «Tendemos a quedarnos con lo último que ha hecho la gente. La trayectoria de María Teresa es tan impresionante que lo de Edmundo y los amores son anécdotas… Me gustaría que esta noche destaquemos su trayectoria», destacaba. Una trayectoria que, por cierto, no ha llegado a su fin. Porque María Teresa quiere volver al trabajo.

María Teresa Campos quiere seguir al pie del cañón

Mediaset decidió echar el cierre a su programa ‘La Campos móvil’ ante los bajos resultados de audiencia, pero a sus 80 años aún desea volver a ponerse delante de las cámaras. «Un buen regalo para mí sería no irme de mi casa, y mi casa es Mediaset. Soy muy consciente de que el día que no pueda rendir o hacer bien mi trabajo, la primera que se iría sería yo», reconocía el día que cumplía ocho décadas de vida. Incluso está dispuesta a sustituir a Emma García durante las vacaciones de verano en ‘Viva la vida‘. Así lo confesaba la propia Terelu el pasado fin de semana. «Me dice: ‘Si quieres yo puedo sustituirte’. Como ella va a estar en Madrid dice que puede ocupar mi asiento«, declaraba la colaboradora.