«Tienes a todo tu entorno hecho polvo con este tema. Es lo único que te tengo que reprochar», le ha dicho visiblemente afectada Mila Ximénez a María Teresa Campos.

La última entrevista de María Teresa Campos en ‘Sábado Deluxe’ ha generado una oleada de reacciones entre los distintos colaboradores de la cadena. La última en pronunciarse de forma tajante ha sido Mila Ximénez a quien le une una estrecha amistad con el mediático clan. No solo ha querido explicar en qué momento se encuentra su relación, también ha lanzado un demoledor mensaje dirigido a la comunicadora. «Tienes que tener la cabeza erguida y no hacer el numerito que hiciste».

Con absoluta vehemencia le recordaba que tiene que olvidar a su expareja, Edmundo ‘Bigote’ Arrocet: «Estás así por alguien que, al fin y al cabo, te ha destrozado la vida. Y que no ha tenido ni la decencia después de seis años de decirte adiós. Alguien que tú dices que te ayudó en algún momento. Olvídate, todos hemos pasado desamores, olvídate». Y le decía que su actitud no cree que sea buena para acercarse al humorista: «Yo si soy ‘Bigote’ y te veo, te pierdo el respeto. Si lo sientes te lo callas, pero no digas públicamente ni pío más de él como hace él, calladito. Él es más listo que tú».

Recordaba que el entorno de María Teresa Campos continúa muy preocupado por ella por su ruptura: «Tienes a todo tu entorno hecho polvo con este tema. Es lo único que te tengo que reprochar. Cuando te vi cantando la canción, me quise morir». Cabe recordar que la matriarca del clan abandonó el plató entonando la canción ‘Se me olvidó otra vez’. Por su parte, Mila le ha querido lanzar el siguiente mensaje: «Tienes que tener la cabeza erguida y no hacer el numerito que hiciste».

Cuestiona la amistad de María Teresa y Jorge Javier

«Yo con Terelu y con Teresa estoy mucho más alejada, sobro todo con Teresa», confesaba la exmujer de Manolo Santana. Siempre sin pelos en la lengua, hablaba con total claridad: «No tengo nada que deberle a Teresa, estamos en paz, de verdad que no te deseo nada malo, todo lo contrario».

Ha sido muy crítica con la amistad que durante un tiempo han presumido tener Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos: «Él ha narrado que ha habido una sucesión de días, incluso meses y años, en los que ha habido conflictos. Mi pregunta es: ¿Realmente ha habido esa relación de amistad que tú dices haber tenido y Jorge contigo? Yo creo que no, no es malo decirlo». Recordaba que al final de su sonada entrevista en ‘Sábado Deluxe’, la comunicadora lanzó al presentador una serie de comentarios un tanto hirientes (le dijo que su expareja no le quería y estaba solo): «No hubo ni teatrillo ni nada, tú soltaste lo que quisiste soltar e hiciste daño».

Su solución para arreglar este altercado es muy clara: “Yo he tenido un conflicto con Jorge y sé perfectamente cómo son las cosas, y una de dos, o te mantienes en el más absoluto silencio hasta que se le pase, que se le pasa, o lo que no puedes hacer es llamar a todo Dios menos a la persona con la que has tenido el conflicto. Y yo creo de verdad, Teresa, que no te quita ningún valor el que tú reconozcas que no estuviste acertada. No siempre se está acertado”.

Habla de su relación con Terelu

Mila ha subrayado que no había hablado María Teresa y desea que el asunto se aclare por el bien de todos ya que se trata de una situación incómoda que afecta a muchos compañeros: «La relación que yo tengo con Terelu yo sé que se va a romper». Valoraba con las siguientes palabras la entrevista de la comunicadora: «Todos metemos la pata. Todos decimos cosas que a lo mejor no sentimos en ese momento. Entiendo que estuvieras nerviosa, entiendo que fueras a dar tu mensaje, que era un mensaje a Edmundo, pero así no se van a arreglar las cosas».

Mila señalaba que habían vivido situaciones muy complicadas entre María Teresa y Jorge Javier, pero abogaba por un entendimiento: «Vamos a deshacer los nudos». Sin pelos en la lengua, le lanzaba el siguiente mensaje: «Estuviste poco acertada, es más, estuviste muy mal. Tú no fuiste a lo que fuiste, Teresa, tú no estabas a lo que estabas. A ti en ese momento no te importaba ni Terelu, ni Carmen, ni el hijo. Tú venías a lo que venías, y es el tema de Edmundo, de Bigote, y te tienes que tranquilizar y relajar, que es lo que te ha envenenado el alma y el cuerpo. Y si quieres que Edmundo vuelta a tu vida, llámale y que vuelva, es lo que te tiene absolutamente absorbida y no te das cuenta de lo que sucede a tu alrededor».