La decisión de Irene Rosales que le aleja de Kiko Rivera

Irene Rosales ha protagonizado uno de sus confesionarios más sorprendentes. Y es que la mujer de Kiko Rivera tiene claro ya quiénes son las personas que más fácil le hacen la estancia en la casa de Guadalix, y entre ellos no está Antonio Tejado. A pesar de que es amigo de su pareja, Irene lo ha conocido en la casa.

“Si que es verdad que me da rabia tener que llegar a nominar a Antonio, pero sí que es verdad que Antonio es amigo de Kiko, yo lo he conocido aquí”, asegura al súper. La sevillana ha declarado que no tiene nada en contra de él, pero que no traía una amistad con él de la calle: “Hemos congeniado muy bien, pero mejor he congeniado con Juanmi o Carolina. Lo va a tener que entender, sino va a tener dos problemas”, dice rotunda.

Irene Rosales cree que Antonio no defendería a Kiko si tuviera que enfrentarse a ciertas situaciones: “Al final, Antonio para el primero que tira es para Alejandro. En la nave ha dicho que él a quien tiene siempre es a Alejandro Albalá. Lo he visto como un gesto feo, porque Kiko ha pensado en mí porque soy su pareja, pero acto seguido en quien ha pensado es en Antonio”, asegura.

No confía en que Antonio Tejado pueda defender a Kiko Rivera si se enfrenta a algunas situaciones



Irene ha congeniado muy bien con Carolina y Juanmi

Irene Rosales ha visto actuaciones por parte de Antonio Tejado que no le han gustado, y así lo ha hecho saber en el confesionario. “Las dos veces que Kiko lo ha podido salvar, lo ha hecho, y encima ha recibido abucheos por ese motivo. Kiko es libre de tener al lado a quien quiera, y yo también”.

A Irene no le gustó que Antonio dijera que después de la expulsión de Ylenia, tenía a Alejandro Albalá

Irene no dudó en compartir su preocupación con algunos concursantes en la cocina. Kiko Rivera estaba delante, y le confesó que no dudaba de su amigo Antonio. De hecho, cree que le salvaría si fuera necesario.

Kiko ha defendido a su amigo Antonio y no duda de él

Más tarde, Irene le confesaba a Antonio que su actitud en la nave le había molestado

