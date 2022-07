La visita de la madre de Yulen Pereira, Arelys Rodríguez, a Honduras sigue dando mucho que hablar en ‘Supervivientes’. Aunque en un principio la sensación reinante fue de felicidad, ahora poco a poco se ha ido extendiendo una duda y es que creen que la nueva ‘suegra’ de Anabel Pantoja se guardó algo que deseaba decir, pero que finalmente regresó a España con las palabras en la punta de la lengua. Fue Kiko Matamoros quien agitó el ambiente al hacer un comentario que, al parecer, que ya rondaba en la cabeza de otros compañeros: “Yo creo que tu madre te quería decir algo que no te ha dicho”, le decía al esgrimista, que no pudo rebatirle su impresión al pensar que estaba en lo cierto.

“Yo también lo creo. A ver, me ha dicho que fuera están todo el rato dándole bombo a lo de Anabel y a lo mío y que mi padre pues preferiría que se quedaran con mi faceta de supervivientes”, reconocía el propio Yulen, creyendo que su madre lo que escondía con sus palabras era un reproche velado por haber centrado su concurso en la relación amorosa con Anabel Pantoja, lo que le sitúa en el foco mediático por cuestiones muy alejadas a las que le llevaron a aceptar el reto de ‘Supervivientes’. Una aventura que, por cierto, ya le ha traído nefastas consecuencias a nivel profesional, como así reconoció su presidente. “Creo que no le gusta tu relación con ella por todo lo que supone a nivel mediático, no porque ella le parezca mal”, añadía Kiko.

“Lo que me dijo me madre es que se están centrando mucho fuera en nuestra relación. Nada más”, sentenciaba Yulen, que no quería prestar demasiada atención a estas circunstancias y no quiere que su chica se lleve la impresión de que sus padres no ven con buenos ojos su incipiente romance. No obstante, Carlos Sobera no dejó pasar la oportunidad y quiso conocer qué opinaba Anabel Pantoja de esta advertencia que la madre de su chico le había hecho sobre lo que sucedía fuera de los límites de su isla. “Yo no voy a querer que Yulen me anteponga a su familia. Yo prefiero no entrar en este tema. Es su familia y la respeto”, se limito a sentenciar la joven, que no quiere que sus palabras puedan ser malinterpretadas y den paso a conflictos innecesarios.

Anabel Pantoja tuvo la oportunidad de conocer a su suegra en ‘Supervivientes’ y se llevó una grata impresión de su encuentro. De hecho, llegó a decir que fue como ver a una amiga de toda la vida por cómo fluía la conversación con ella. Es por eso que no cree que Arelys tenga algo en su contra: “La vi demasiado cariñosa conmigo. Si tiene algo conmigo no sería así”, prefiere pensar ella.