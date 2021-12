Han pasado ya tres años desde que Belén Esteban ganara ‘GH VIP‘. Pues bien. Parece que a la colaboradora le ha entrado el gusanillo de volver a vivir la experiencia de formar parte de un ‘reality’. Así lo ha confesado este jueves durante su visita a ‘Secret Story’: «Sí volvería a entrar en la casa de Guadalix», reconocía.

Ataviada con un vestido de lentejuelas rojo, la madrileña ha sido la madrina de la recta final del programa. «Les traigo un regalo que les va a gustar», decía. Su cara reflejaba que estaba un poco nerviosa. Y también ilusionada de volver a entrar en casa en la que vivió tres meses durante su participación en ‘GH VIP’.

«Soy más de Reyes que de Papá Noel», admitía, poco antes de inaugurar el alumbrado navideño de la casa. Estas Navidades, tiene claro qué le pedirá a los Reyes Magos: «Estabilidad a tengo, pero un poco más de tranquilidad. No soy una persona de pedir».

La colaboradora ha emocionado a Sandra Pica, Cristina Porta, Luca Onestini, Julen de la Guerra, Luis Rollán y Gemeliers con un vídeo de un villancico protagonizado por sus familiares y amigos. Todos se han emocionado. Julen, entre lágrimas, ha dicho: «Aprendes a valorar lo más importante que hay en esta vida que es la familia».

En las últimas 48 horas, Belén Esteban se ha visto desbordada ante la revolución mediática que ha supuesto la noticia del inesperado embarazo de María José Campanario y Jesulín de Ubrique. Le han preguntado cien veces ya por el tema, incluida esta noche. Jorge Javier Vázquez bromeaba con ello y le preguntaba si en Navidades le tocará pedir un regalo más… Ella respondía con ironía: «Los felicito una vez más».

Hace apenas 24 horas, la de Paracuellos enviaba una felicitación personal «a María José, a Jesús». Así, admitía: «Hemos podido tener historias desde hace muchos años. Cosas en las que no estoy de acuerdo, pero yo desde aquí en mi programa os doy mi enhorabuena. Y a ti especialmente, María José, te deseo que pases un embarazo feliz y tranquila», ha explicado este miércoles en ‘Sálvame’. «Ojalá que tu enfermedad, con el embarazo, no tengas ningún síntoma. Lo digo y no lo voy a volver a repetir. Quien quiera, que me crea y el que no, que no me crea. Os lo digo de corazón. Os doy la enhorabuena». Con sus palabras hacía referencia así a la fibromialgia que padece la odontóloga desde hace casi una década. Belén se enteró de que el padre de su hija Andrea será padre de nuevo porque se lo contó David Valldeperas, director de ‘Sálvame’.