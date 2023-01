De Agoney a Siderland: conocemos foto a foto a los participantes del Benidorm Fest 2023

9 de 18

Natural de Telde (Gran Canaria), José Otero siempre supo que lo suyo era la música. Por ello, desde bien joven, hizo las maletas y se marchó a Londres a probar suerte en 'The X Factor'. Entonces, no había llegado su momento. Unos años más tarde, más preparado, se marchó hasta México para participar en 'La Voz'. Formó parte del equipo de Ricardo Montaner y, a pesar de no ganar, logró firmar con una discográfica y sacó varios singles. Es íntimo amigo de Carla Barber y llegó a cantar en la boda de Pilar Rubio. Su padre, quien falleció el pasado año, le animó siempre a presentarse a Eurovisión y ahora tiene la oportunidad de hacerlo con una emocionante balada llamada 'Inviernos en Marte'.